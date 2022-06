Laica presenta la bottiglia filtrante in vetro Glassmart

La storia di Laica va di pari passo con quella del Design Made in Italy, perché i suoi prodotti sono progettati interamente in Italia secondo un principio che ne garantisce la piacevolezza estetica, l’eleganza, la cura dei particolari, oltre naturalmente a funzionalità ed efficacia.

I sistemi di filtrazione di Laica sono sicuri, semplici da usare scientificamente testati e migliorano il gusto e la qualità dell’acqua di casa.

Inoltre, costituiscono un modo concreto e subito attuabile per ridurre l’impatto ambientale.

La Sustainable Innovation è uno dei pilastri di Laica come dimostra il sistema filtrante FAST DISK: situato sotto al tappo della bottiglia, consente di non utilizzare bottiglie di plastica monouso ma bere acqua a km zero, rendendola più gradevole. Grazie all’azione di FAST DISK vengono ridotte sostanze eventualmente presenti nell’acqua di rete come cloro, antiparassitari, microplastiche e altre sostanze indesiderate.

L’innovativo sistema, brevettato da Laica, permette di filtrare l’acqua istantaneamente, nel momento stesso in cui viene versata in un bicchiere o viene bevuta.

Lo fa grazie alla tecnologia a carboni attivi che riduce il cloro e le microplastiche, migliorando il gusto dell’acqua e mantenendo i sali minerali utili all’organismo. L’utilizzo del filtro FAST DISK, con una durata di 120 litri d’acqua filtrata al mese, permette di risparmiare in un anno fino a 960 bottiglie d’acqua da 1,5 L in plastica monouso.

Il vetro con cui è realizzata GlaSSmart permette inoltre di conservare al meglio tutte le proprietà naturali dell’acqua, oltre ad essere un materiale riutilizzabile e totalmente riciclabile.

GlaSSmart ha una capacità di 1,1 L, può essere riposta e conservata in frigorifero e grazie al design lineare ed essenziale è perfetta al centro di una tavola apparecchiata o sul comodino della camera da letto. Il corpo bottiglia può inoltre essere lavato in lavastoviglie. Per chi cerca un’alternativa bella ed elegante per la propria tavola, la bottiglia filtrante GlaSSmart è un’ottima scelta.