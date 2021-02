Braccialetti luminosi per un regalo sportivo a San Valentino

San Valentino non è solo fiori o cioccolatini, ma anche lo spunto per un’idea originale per far contenti gli sportivi

San Valentino è l’occasione giusta per fare regali che in altri periodi dell’anno non facciamo. Possiamo puntare sull’originalità e assecondare le passioni del nostro partner. Se è amante della corsa, un’idea fuori dal comune e soprattutto utile, è quella dei braccialetti luminosi.

Adatto per jogging, corsa, ciclismo, passeggiate notturne, alpinismo o per le passeggiate con i cani i braccialetti sono sicuri perchè luminosi e rendono visibili in caso di buoi o tempo piovoso.

Facili da utilizzare grazie ad un semplice pulsante, sono disponibili in tre modalità di luce:

lampeggiamento lento;

lampeggiamento rapido;

luce fissa.

Le chiusure in velcro permettono di mantenere stretti i bracciali e di non farli scivolare verso il basso. La fascia regolabile da 27 a 32 cm è ideale per adulti e bambini ed è confortevole per il braccio.

Senza batterie da sostituire i braccialetti possono essere facilmente caricati ad ogni dispositivo con uscita usb, tramite il cavo incluso. Disponibile in azzurro, blu o bianco non vi resta che scegliere quello più adatto ai gusti del vostro partner.