Carioca presenta la linea Eco Family: matite, pennarelli ed evidenziatori amici dell’ambiente

Carioca, da 50 anni è un’azienda leader nel settore dei prodotti per colorare, scrivere e disegnare: all’insegna dello sviluppo delle abilità creative e manuali del bambino, intende affermarsi come azienda leader del settore sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale. Carioca ha pensato “green” e grazie ad una collaborazione con Ecoplasteam, azienda del torinese che con tecnologia, innovazione e sostenibilità implementa processi di fine vita dei poliaccoppiati, è nata la linea Eco Family. I pennarelli, le penne e gli evidenziatori Eco Family sono al 70% di plastica riciclata o in Ecoallene, il materiale innovativo plastico ecologico derivante al 100% dal riciclo del poliaccoppiato polietilene-alluminio presente nei cartoni per bevande ed alimenti.

Il kit contiene l’indispensabile per realizzare disegni, prendere appunti o colorare, come:

Pennarelli a punta grossa JUMBO : i più piccoli grazie alla punta da 6 mm e al tappo antisoffocamento potranno utilizzarli in totale sicurezza

: i più piccoli grazie alla punta da 6 mm e al tappo antisoffocamento potranno utilizzarli in totale sicurezza Pennarelli punta fine JOY : i colori brillanti e la punta da 2.8 mm fa di questi pennarelli l’accessorio ideale perché superlavabili, dermatologicamente testati e gluten-free

: i colori brillanti e la punta da 2.8 mm fa di questi pennarelli l’accessorio ideale perché superlavabili, dermatologicamente testati e gluten-free Evidenziatori Memolight : hanno la classica forma appiattita antirotolamento, facili e comodi da impugnare e utilizzare

: hanno la classica forma appiattita antirotolamento, facili e comodi da impugnare e utilizzare Matite colorat e: la confezione da 12 pezzi è adatta per scrivere e colorare

e: la confezione da 12 pezzi è adatta per scrivere e colorare Matite HB : la mina resistente a qualsiasi urto e alle cadute è adatta per disegnare e scrivere, inoltre le matite sono realizzate con plastica riciclata al 79% e 77%

: la mina resistente a qualsiasi urto e alle cadute è adatta per disegnare e scrivere, inoltre le matite sono realizzate con plastica riciclata al 79% e 77% Penne a sfera: realizzate con punta in acciaio inox di Ø 1 mm per una scrittura scorrevole e costante realizzate in blu, nero, rosso e verde

Le confezioni della linea Eco Family, infine, sono tutte prodotte con cartone riciclato.