Giappone, il ricettario per preparare una cena di San Valentino ispirata ai sapori orientali

Per preparare una deliziosa cenetta di San Valentino, gli appassionati di cucina orientale non possono farsi sfuggire Giappone, il ricettario

Trascorrere una serata romantica in compagnia del partner è il modo migliore per festeggiare la festa più romantica dell’anno, ma per renderla indimenticabile potete preparare la cenetta da soli prendendo spunto dal libro Giappone.

Il ricettario contiene i segreti per realizzare i piatti tipici della cucina giapponese come sushi, ramen e dolci. Grazie a questo libro della scrittrice Nancy Singleton Hachisu, le specialità regionali e le preparazioni tradizionali dell’intero Arcipelago sono accessibili a tutti coloro che amano cucinare a casa propria.

Attraverso le 400 ricette raccolte in questo volume, divise per portata in 15 capitoli, viene esplorata la cultura gastronomica di ogni area del Paese con zuppe, spaghetti, sott’aceto, piatti unici, dessert e molte ricette a base di verdure. Infine, per realizzare una cenetta degna di un ristorante stellato, nel Libro Giappone, un capitolo è dedicato agli chef e ai menu di famosi cuochi giapponesi che lavorano in tutto il mondo.