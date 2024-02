Piastra Dyson Airstrait: una nuova tecnologia per lisciare i capelli solo con l'aria

Dyson annuncia l’arrivo in Italia della piastra Airstrait, la cui tecnologia innovativa è concepita per lisciare i capelli da bagnati ad asciutti con l'aria, senza lamine calde e danni causati dal calore.

Per sviluppare la piastra Dyson Airstrait sono stati necessari 6 anni di ricerca, test e sviluppo. Scendendo nel dettaglio, Dyson Airstrait è in grado di adattarsi a diversi tipi di capelli consentendo di ottenere uno styling liscio naturale, con corpo e movimento, e mantenendo allo stesso tempo la forza e l'aspetto sano dei capelli. La ciocca è inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento.

Per mettere a punto la piastra Airstrait, Dyson ha investito nella ricerca sulla scienza dell'hair styling, studiando la struttura del capello, la dinamica del flusso d'aria e i danni termici, meccanici e chimici.

La piastra per capelli Dyson Airstrait utilizza due aperture da 1,5 mm posizionate lungo i bracci, attraverso cui il flusso d’aria viene accelerato e indirizzato ad alta velocità verso il basso. I due getti d’aria, proiettati a 45°, convergono a formarne uno unico che genera la forza necessaria a lisciare i capelli durante l'asciugatura. Questo flusso d'aria direzionale aiuta ad allineare le ciocche di capelli per un risultato liscio e brillante. Infatti, la piega realizzata con un potente flusso d'aria sui capelli bagnati riduce il bisogno di calore, diminuisce l'effetto crespo e protegge la naturale lucentezza della chioma.

Dyson Airstrait è alimentata dal potente motore Hyperdymium, sufficientemente compatto da poter essere inserito nell’impugnatura della piastra. Inoltre è dotata di controllo intelligente del calore, arrivando a 16 misurazioni della temperatura al secondo per evitare danni da calore estremo e proteggere la naturale lucentezza dei capelli.

La piastra dispone di modalità di hair styling "Wet" e "Dry", preimpostate con una combinazione specifica di calore e flusso d'aria per ottenere i migliori risultati, e di modalità "Cool" per fissare il look. Per quanto riguarda il controllo del flusso d'aria, sono disponibili due impostazioni di velocità, flusso basso e flusso alto, oltre alla modalità “cold shot” e “root drying” per l’asciugatura delle radici.

La piastra Dyson Airstrait è acquistabile al prezzo di 499 euro.