Le migliori piastre per capelli per ogni fascia di prezzo

La piastra per i capelli è l'accessorio beauty must have per avere capelli sempre perfetti e una piega impeccabile.

In commercio ne esistono tantissime, di tutti i tipi e colori e per esigenze diverse, e spesso scegliere una buona piastra per capelli diventa più difficile di quello che sembra. Inoltre, l'utilizzo frequente della piastra può sfibrare i capelli, danneggiandoli, rendendoli opachi e andando a creare le tanto odiate doppie punte. Per prevenire questi problemi è importante scegliere una piastra professionale e di qualità, che rispetti la struttura dei capelli.

Abbiamo quindi selezionato le migliori piastre per capelli, tutte di modelli e prezzi diversi: scoprile subito!

Mini Piastra per Capelli Imetec Bellissima - la più economica

Bellissima Mini BM 200 è la mini piastra per capelli da viaggio piccola, leggera e facile da usare: lo strumento perfetto per non rinunciare mai a un look liscio definito. Con il suo formato compatto Bellissima Mini BM 200 è la piastra per capelli da mettere in borsa per un ritocco dell’ultimo minuto o per rifinire la piega dopo la palestra, ed è ottima anche in viaggio perché dotata di multivoltaggio automatico.

Le piastre riscaldate rivestite in ceramica assicurano la protezione ai capelli durante la piega, il sistema di riscaldamento rapido (Quick Heating System) consente di raggiungere in pochissimo tempo la temperatura di 200°C e la piastra scorre dalla radice alle punte senza fatica per uno styling facile e veloce da realizzare. Inoltre, le dimensioni ridotte delle piastre riscaldate permettono di ottenere ottimi risultati anche su capelli molto corti e di gestire al meglio la frangia, per capelli lisci e luminosi sempre e ovunque.

Piastra professionale XL con display LCD

Questa piastra per capelli è realizzata in titanio, che garantisce una maggiore aderenza e una distribuzione uniforme del calore, ed ha una dimensione XL (piastre larghe 4,5 cm), che consente di lisciare velocemente e in maniera uniforme tutti i tipi di capigliatura.

Dotata di manico ergonomico e termo resistente, questa piastra capelli si riscalda rapidamente, raggiungendo i 230° C in 30 secondi, e per maggiore sicurezza si spegne automaticamente dopo 90 minuti di inutilizzo. Inoltre, ha uno schermo LCD e un pulsante di impostazione della temperatura (da 80° a 230° C) ed è dotata di un blocco di sicurezza, per riporre e portare in viaggio la piastra in tutta sicurezza e di un cavo da 2,5 m girevole a 360°.Una piastra di qualità, pratica, leggera e dall'ottimo prezzo per capelli lisci, setosi e senza effetto crespo.

Piastra 2 in 1 con controllo della temperatura extra facile

La piastra capelli professionale marcata Vomes si caratterizza, innanzitutto, per il design innovativo: basterà ruotare l'impugnatura per scegliere e cambiare la temperatura (da 120° a 230° C). Dotata di sistema di temperatura intelligente PTC twist-heat system, che garantisce una temperatura di lavoro costante e di piastre in Nanotitanio, che erogano calore in modo rapido e uniforme, raggiunge in 30 secondi i 230° C, permettendoti di risparmiare tempo ed energia e si spegne automaticamente dopo un’ora di inattività.

Rivestita in ceramica, questa piastra ha 5 diverse impostazioni di temperatura, per tutti i tipi di capelli, ed è una piastra 2 in 1: oltre a capelli lisci e setosi, potrai ottenere anche dei boccoli perfetti, grazie ai bordi arrotondati e alle piastre basculanti, che aiutano il movimento rotatorio e fanno scivolare bene le ciocche.

Leggera, compatta, maneggevole e facile da usare, è ideale da portare in viaggio, grazie alle dimensioni compatte e al doppio voltaggio internazionale (100-240V) che si regola automaticamente in base alla tensione richiesta, ed è dotata di blocco di sicurezza e di un cavo extra lungo (2,5 mt) e girevole a 360°. Inoltre, nella confezione è incluso un pratico kit ricco di accessori, con un guanto resistente al calore, una borsetta da viaggio in velluto, un pettine professionale e due pinze per capelli.

Piastra Wet 2 Straight Remington – per capelli asciutti e bagnati

La nuova piastra per capelli Wet 2 Straight di Remington permette di asciugare e stirare i tuoi capelli nello stesso momento, risparmiando tempo ed ottenendo risultati impeccabili. Il sistema a piastre larghe (110mm x 45mm) è ideale per capelli spessi e folti mentre il rivestimento in ceramica infuse di micro-particelle favorisce un effetto anti crespo su tutta la chioma. Inoltre, è dotata di pulsante on/off con indicatore LED, display digitale, 10 impostazioni di temperatura (140C – 230° C), sistema di riscaldamento veloce in 15 secondi, spegnimento automatico dopo 60 minuti di non utilizzo, astuccio resistente al calore, voltaggio universale, cavo girevole da 2.5m e garanzia di 5+1 anni.

Piastra per Capelli Professionale a Vapore Imetec Bellissima My Pro Steam

Bellissima My pro Steam è la piastra capelli a vapore per un liscio luminoso che dura a lungo, anche su capelli ricci, crespi o secchi e difficili da disciplinare. La tecnologia della piastra sfrutta i benefici del vapore sui capelli, proteggendoli, preservandoli dal calore e ristabilendo il giusto livello di idratazione della fibra capillare, per un effetto anti-gonfio e anti-crespo in una sola passata.

Con questa piastra a vapore otterrai quindi un effetto liscio assoluto che dura a lungo e resistente all’umidità, senza seccare, aggredire o spezzare i capelli. Inoltre, il serbatoio assicura fino a 100 passate, pari a due styling completi, e la piastra è dotata di 3 diversi livelli di temperatura, piastre oscillanti rivestite in ceramica, sistema di riscaldamento rapido, autospegnimento dopo 60 minuti e cavo girevole da 1,8 m.

Piastra con Tecnologia a Infrarossi Imetec Bellissima My Pro Creativity Infrared

Bellissima My Pro Creativity Infrared è la piastra che dona ai tuoi capelli un liscio perfetto e un mosso definito in una sola passata. La combinazione tra tecnologia a infrarossi e 4 Plates System favorisce la penetrazione del calore nel massimo rispetto del capello. Il 4 Plates System è il set di piastre che adattandosi perfettamente al capello lo modella e fissa lo styling su tutta la lunghezza con risultati impeccabili. L’innovativo rivestimento in ceramica e cheratina assicura vitalità istantanea per capelli setosi, luminosi ed elastici, mentre la temperatura regolabile da 130°C a 230°C dona una piega personalizzata in base ad ogni tipologia di capello. La piastra per capelli Bellissima My Pro Creativity Infrared è poi dotata anche di Special Round Design, il profilo arrotondato delle piastre che facilita e definisce lo styling mosso.

Piastra per Capelli Professionale Intelligente Ghd Platinum+

Ghd platinum+ è l'innovativa piastra per capelli intelligente che riconosce le esigenze dei tuoi capelli grazie alla ultra-zone predective tecnology, che garantisce risultati professionali.

Questa tecnologia innovativa e i sensori avanzati riconoscono il tipo di capelli e la velocità dello styling e adattano la potenza della piastra, monitorando il calore 250 volte al sec per mantenere la temperatura di styling a 185° C, per risultati dall'aspetto più sano. Inoltre, Ghd platinum+ non è solo una piastra per capelli ma una styler multi-look in grado di creare tanti tipi di styling - lisci, ricci e bellissime onde.

Ogni lamella è fresata con precisione e ricoperta da un rivestimento ultra gloss, che consente alla piastra di passare con facilità per ottenere capelli lisci e setosi, mentre il fusto più rotondo è perfetto per creare ricci e onde. Per una maggiore sicurezza, inoltre, la funzione sleep mode automatica spegne la piastra capelli dopo 30 minuti di non utilizzo.

Piastra per capelli professionale a vapore L'Oréal Professionnel Paris SteamPod 3.0

SteamPod 3.0 è la terza generazione della piastra professionale a vapore con tecnologia brevettata di l'Oréal Professionnel Paris, che utilizza il potere del vapore per trasformare delicatamente i tuoi capelli in un attimo.

A differenza delle normali piastre per capelli, infatti, la L’Oreal Steampod 3.0 utilizza la tecnologia brevettata a vapore che riduce lo shock termico e non altera la percentuale naturale di acqua presente nel capello, contrastando i danni provocati dal calore; il vapore viene rilasciato con una pressione costante attraverso dei piccoli fori posti davanti alle piastre riscaldanti ogni volta che la piastra viene chiusa intorno alla ciocca, lasciandoli i capelli perfettamente idratati, lisci e lucenti. Inoltre, grazie all’utilizzo del vapore, i capelli non risentono dell’umidità presente all’esterno e mantengono la piega molto più a lungo senza alcun effetto crespo: Steampod è quindi l'ideale per ottenere un liscio perfetto anche nel periodo invernale, quando c’è molta umidità nell’aria, e per chi ha i capelli ricci o crespi.

Con il 91% di danni in meno, uno styling 2 volte più veloce e capelli 2 volte più morbidi rispetto ad una piastra tradizionale, la piastra capelli L’Oréal Steampod 3.0 è poi realizzata con materiali di alta qualità e sicurezza, risulta maneggevole, anche grazie al cavo rotante che permette libertà di movimento durante la lavorazione del capello, ha un’impugnatura comoda e un funzionamento intuitivo, cosa che la rende adatta sia ai professionisti del settore sia a chi è alle prime armi, con un risultato finale sempre perfetto. È una piastra per capelli professionale di fascia alta, dal prezzo elevato, ma che dona risultati davvero eccezionali e una piega perfetta e duratura come dal parrucchiere.

La Steampod, inoltre, si avvale di un serbatoio integrato, che garantisce un vapore puro ed è particolarmente adatta anche per trattare i capelli ricci o molto crespi grazie al pettine interno posto tra le lamelle e i fori del vapore, ideale per gestire direttamente il capello senza appesantirlo o incresparlo e lisciando con una sola passata.

Dotata di selezione manuale della temperatura e memoria interna, per ritrovare ad ogni accensione l’ultima impostata, questa piastra capelli può infine essere regolata su 3 diversi livelli di temperatura, da un minimo di 180 ad un massimo di 210° C, adattandosi in tal modo anche ai capelli più sottili e delicati.

