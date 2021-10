I Pop It più spaventosi per divertirsi la notte di Halloween

Il gioco antistress che questa estate ha conquistato adulti e bambini è un “passatempo” irrinunciabile anche in autunno.

Il Pop It apparso per la prima volta su TikTok ottenendo in poco tempo più di 3,3 miliardi di visualizzazioni è ancora l’attività preferita dei più piccoli, ma anche degli adulti che non rinunciano a sfidarsi con i loro cari partita dopo partita.

La diffusione del Pop It è stata repentina tanto che ha ispirato forme e soggetti differenti, fino a diventare anche una comoda e divertente custodia per il cellulare. L’oggetto in silicone colorato, nemico dello stress poteva mancare ad Halloween? Assolutamente no! Pronto ad accompagnarvi durante la notte più spaventosa dell’anno, vi aiuterà a superare al meglio una serata all’insegna di mostri, streghe e zombie.

Il

set formato dai tre simboli per eccellenza di Halloween sarà il protagonista della vostra festa! A turno potete giocare con il simpatico fantastico bianco e nero, con la deliziosa zucca multicolor o con l’immancabile pipistrello viola e azzurro.

Realizzato in silicone ecologico di alta qualità è durevole, non tossico e sicuro per tutti, è estremamente morbido, tanto che può essere piegato e conservato comodamente in tasca o in borsa, per averlo sempre con voi e sfidarvi con i vostri amici o parenti in ogni momento e in ogni luogo.

Non resta che iniziare a giocare! Come? Le regole sono molto semplici e se giochiamo in compagnia, dobbiamo solo:

Stabilire chi inizia per primo

Prendere un paio di dadi e lanciarli

Decidere il punto e la riga da cui iniziare per far scoppiare le bolle

Continuare a turno lanciando i dadi e scoppiano bolla dopo bolla

Evitare di scoppiare l’ultima bolla, perché il giocatore che sarà costretto a farlo perderà la partita

Girare il Pop It e ricominciare a giocare

Con questo