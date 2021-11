Soundcheck, la compilation con gli inediti dei ragazzi di Amici 21: scopri come averla

Sono passati 20 anni dalla prima edizione di Amici, il famoso talent di Maria De Filippi che all’epoca si chiamava ancora Saranno famosi, e in tutto questo tempo il programma non ha mai smesso di essere popolare.

La scuola da sempre ambita da cantanti e ballerini ha sfornato personaggi ormai famosi del calibro di Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie, The Kolors e non smette di far sognare i ragazzi che vogliono avvicinarsi al mondo dello spettacolo.

Dopo il successo di Amici Bro, anche quest’anno il programma ha deciso si regalare ai suoi fan una nuova compilation: Soundcheck, in edizione limitata.

La quindicesima compilation in uscita il 19 novembre è in

Il cd oltre a contenere 15 brani scritti dai concorrenti, ha in serbo una grande sorpresa che farà felici gli appassionati del talent: gli autografi dei ragazzi di Amici.

Al serale mancano ancora alcuni mesi, allora per consolarvi potete ascoltare tutti i brani dei vostri alunni preferiti e arrivare pronti alla fase finale dell programma. Al suo interno potete ascoltare l’inedito di Albe “Millevoci”, in cui il cantante racconta le sensazioni intense che prova nei confronti dell’amata a cui vorrebbe riavvicinarsi. Oltre a questa canzone il cd continente anche “Così bello” sempre dello stesso concorrente in cui le emozioni e le sensazioni provate verso una ragazza con cui ha condiviso le sue giornate, occupano tutti i suoi pensieri.

C’è poi “2 minuti” di Ale, canzone dal titolo particolare ma dal significato ben preciso: i 120 secondi a cui fa riferimento la cantante indicano esattamente la durata dell’arrabbiatura del fidanzato nei suoi confronti quando si ingelosisce.

Il cantante LDA, invece, è presente con ben due brani: il primo è “Quello che fa male”, il cui testo parla di rimpianti e di un sentimento finito, oltre al senso di smarrimento dovuto alla mancanza di questo amore. Il secondo si chiama semplicemente “Sai”: in questo caso la protagonista della canzone è una ragazza con dei desideri e delle emozioni forti, sognata e idealizzata dal cantante.

Anche Alex è presente nel cd con due inediti. “Sogni al cielo” è una sorta di preghiera in cui il concorrente di Amici si augura di poter trascorrere del tempo con la persona amata. La seconda canzone è “Tra silenzi (Roma)”, in cui il cantante riflette sulla sua condizione dopo aver rivolto lo sguardo a un cielo carico di pioggia, un viaggio tra passato e presente.

A rendere unico il cd ci sono anche le canzoni di Simone (Vile) “Da ricchi noi” e di Sissi “Come, come”. Accanto a questi brani potete trovare anche gli inediti “Avrei solo voluto” e “Sotto la pelle” della cantante Rea, ma anche le canzoni di Tommaso “Solo per paura” e “Catene”. I fan di Luigi, poi, non possono perdersi gli inediti “Vivo” e “Muro”, mente quelli di Nicol potranno ascoltare e riascoltare le canzoni “Onde” e “Spotify” in ogni momento delle giornata.

Se non vedete l’ora di sentire i vostri beniamini, non dovete fare altro che acquistare il cd in pre-order.