Lo zaino termico è l’accessorio irrinunciabile dell’estate 2021

In estate gite in montagna o al mare sono immancabili, e per avere l’indispensabile a portata di mano, non si può rinunciare allo zaino termico

Scampagnate, gite in montagna o al mare sono immancabili in estate e dopo tanto cammino non si vede l’ora di fermarsi e fare un piacevole picnic immersi nella natura. Per conservare il cibo e le bevande al fresco, un accessorio immancabile è la borsa frigo.

Realizzata in tessuto Oxford è resistente all’acqua ed è adatta a durare nel tempo, facile da pulire, la borsa termica impermeabile ha un rivestimento interno realizzato in fogli di PEVA e imbottito con schiuma EPE da 8 mm per conservare al fresco il contenuto e avere una grande resistenza termica.

L'ampia apertura è pensata per riempirla e svuotarla facilmente, inoltre la capacità massima della borsa da pranzo è di 24 litri e il suo interno spazioso può contenere fino a 30 lattine o un insieme di bevande e alimenti così da portare tutto il necessario per un viaggio con la famiglia e gli amici.

Le 2 tasche laterali in rete sono perfette per riporre bevande, bottiglie e ombrelli. Infine, la borsa ha anche una tasca a rete sul coperchio per tenere i tovaglioli e una tasca frontale profonda per mettere caramelle, chiavi e altri piccoli oggetti. Lo zaino può trasportare cibo per un massimo di 3-4 persone, sia solidi che liquidi all'interno di un design interno a prova di perdite. Lo

zaino termico pesa solo 640 g e le sue dimensioni complessive sono di circa 28x21x37 cm.

Progettata con un manico imbottito e spalline in rete, ha il pannello posteriore che offre comfort durante il trasporto di molti oggetti mantenendo un'eccellente ventilazione anche dopo diverse ore. Disponibile in grigio e nero, non resta che scegliere il colore preferito e portarla con sé durante una piacevole scampagnata.