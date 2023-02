Libri fantasy in uscita a febbraio 2023: le novità più belle

Per sognare e viaggiare con la fantasia i libri sono il mezzo perfetto. Ognuno ha il suo protagonista preferito a cui è affezionato oppure è pronto a scoprire nuovi personaggi. Quando si parla di libri fantasy la loro caratteristica principale è quella di far scoprire luoghi inesplorati o posti magici da cui è difficile allontanarsi. A febbraio gli appassionati di questo genere potranno scoprire novità interessanti o ritrovare vecchie storie affascinanti. Per fare il pieno di libri ecco alcuni consigli di lettura.

Le guerriere che sfidarono l’oscurità di Namina Forna

Il secondo volume della duologia iniziata con il libro “Le guerriere del sangue d’oro” arriva in libreria il 7 febbraio. Nel secondo capitolo ritroviamo Deka dopo aver scoperto la sua vera origine e aver liberato le dee nell’antica terra di Otera. Sono passati sei mesi da quegli eventi e Otera si trova giorno dopo giorno sempre più avvolta dall’oscurità dovuta a un potere irrefrenabile che solo Deka e i suoi inseparabili compagni possono affrontare e sconfiggere. Il compito non è semplice soprattutto perché la ragazza si trova alle prese con segreti che minacciano il suo duro lavoro e poteri che stanno evolvendo sempre di più. Deka deve capire se lei sarà la persona che salverà Otera o la distruggerà.

A game of retribution di Scarlett St. Clair

Anche per il libro in uscita il 17 febbraio si tratta del secondo volume della “saga di Ade” scritta da Scarlett St. Clair che con il suo stile trasporta il lettore nell’oscurità della psiche del signore degli Inferi. Il trono di Zeus è in pericolo, Hera è pronta a destituirlo con l’aiuto di Ade, che però rifiuta di aiutarla. La dea per punirlo lo costringe a eseguire una serie di lavori come l’omicidio di mostri mitologici, il recupero di artefatti rubati e molto altro. Tutti questi compiti hanno in comune la caratteristica di essere quasi impossibili da realizzare. Inoltre, Ade mentre esegue gli ordini di Hera è preoccupato per Persefone, la donna pensa di non essere in grado di rivestire il ruolo di Regina degli Inferi.

The witch’s heart: la leggenda di Angrboda di Genevieve Gornichec

Un racconto ispirato alla mitologia nordica arriva finalmente in Italia il 21 febbraio. Il libro di Genevieve Gornichec ha come protagonista Angrboda, una strega perseguitata da Odino. La donna riesce a sfuggire al rogo e si rifugia in una foresta isolata in cui pensa di essere al sicuro, le sue certezze crollano quando incontra Loki il dio degli inganni che le restituisce il cuore lasciato in cima alla pira. Tra i due nasce una storia d’amore coronata da tre figli sovrannaturali. Quella che sembra una vita tranquilla viene messa a dura prova da una visione in cui la donna vede la sua famiglia in pericolo. Angrboda allora decide di ricominciare a lottare per proteggere le persone che ama.

La legge delle lande di Brandon Sanderson

La nuova era de la saga di Mistborn inizia con il libro in uscita il 14 febbraio. Il volume è ambientato 300 anni dopo gli avvenimenti narrati nella prima trilogia. A Scandrial è arrivata la modernità, ci sono ferrovie, elettricità, strade e grattacieli. Kelsier, Vin, Elend, Sazed, Spook sono diventati ormai personaggi venerati, ma nonostante la scienza e la tecnologia si stiano affermando, la magia ha ancora un ruolo centrale. Nelle terre di frontiera, infatti, si ricorre spesso alla magia come fa Waxillium Ladrian. L’uomo dopo aver trascorso vent’anni alla frontiera a seguito di una tragedia familiare ritorna a Elendel. Qui ben presto si rende conto che tra palazzi e strade cittadine si annidano pericoli molto più brutali rispetto a quello che succede alla frontiera.

L’apprendista assassino di Robin Hobb

Un grande classico torna in libreria il 7 febbraio in una nuova edizione completamente illustrata con i disegni di Magali Villeneuve. Il protagonista è Fitz, figlio illegittimo del Principe Galante che proprio per questo vive in strada tra animali e altri vagabondi. Il ragazzo sa perfettamente che non avrà mai il trono o il rispetto della popolazione, ma il re Sagace vede in lui del potenziale e la capacità di padroneggiare la magica Arte. Il sovrano allora decide di farlo addestrare con le tecniche dell’assassino e quando cresce, da figlio illegittimo diventa il salvatore del regno.

Dark rise di C. S. Pacat

Il libro di Pacat in uscita il 14 febbraio è ambientato nella Londra del 1821. Il mondo antico e la sua magia ormai sono scomparsi come gli eroi e il ricordo della battaglia tra Luce e Oscurità. Ad mantenere ancora vivo il passato è l'Ordine dei Custodi che lo tramanda di generazione in generazione per proteggere l’umanità dal ritorno del Re Nero. Nel frattempo Will è un ragazzo di sedici anni che ha perso la madre uccisa dagli stessi uomini che ora gli danno la caccia. Un giorno un anziano servitore gli comunica che dovrà combattere al fianco dei Custodi, il suo compito sarà quello di impedire il ritorno del Re dell’Oscurità.

L'ombra del chaos di Marcello Fontana

Il libro in uscita il 9 febbraio ha come protagonista Caronte. La sua vita è piena di ostacoli perché i compagni lo ignorano, i professori lo disprezzano e i genitori lo credono pazzo. Per difendersi dall’ostilità di chi lo circonda decide di chiudersi in sé stesso fino a quando viene coinvolto in una rissa. A quel punto chiude gli occhi e spera che tutto cambi e avviene davvero così. Le persone sono affabili nei suoi confronti compresa la sua compagna di studi Vera. Caronte non sa se è un sogno o è tutto vero, sarà Laerte suo gemello, così diverso, a rispondergli. Scoprirà che la verità ha più volti e soprattutto che il potere sta nell’accettare sé stessi.

The labyrinth di Simon Stålenhag

Simon Stålenhag con il suo libro in uscita il 28 febbraio porta il lettore in un mondo in cui cenere e rovina hanno contaminato tutto. Questo scenario apocalittico è conseguenza di un fenomeno astronomico che ha avvelenato l’atmosfera e i pochi sopravvissuti sono costretti a vivere nel sottosuolo. Matt, Sigrid e Charlie decidono di lasciare il loro rifugio e andare in superficie per affrontare una spedizione. Durante il viaggio si scontreranno con segreti oscuri che risalgono al periodo in cui la società era ancora florida.

Promesse vane di Lexi Ryan

L’autrice della nuova serie fantasy romantica Lexi Ryan arriva in libreria il 28 febbraio con due nuovi libri. Nel volume Promesse vane la protagonista è Brie che farebbe di tutto pur di non stringere un patto con i Fae. La situazione cambia quando sua sorella viene venduta come schiava a Mordeuse, il sadico re Fae di Unseelie e Brie non ha altra scelta che allearsi con il sovrano delle ombre. Per aiutarla il sovrano le chiede di rubare tre oggetti magici presenti all’interno della corte del Sole. Entrare nel palazzo non è semplice, l’unica soluzione è spacciarsi per una pretendente del principe Ronan. Per portare a termine il suo compito, però, decide di farsi aiutare da una banda che sembra di disperati, ma che in realtà ha altre intenzioni. Poco alla volta il loro capo Finn, la seduce con il suo fascino, Brie a quel punto deve decidere di chi fidarsi e a chi essere leale.

Destini incrociati di Lexi Ryan

Nel secondo volume scritto da Lexi Ryan, sempre in uscita il 28 febbraio, Brie si trova alle prese con una serie di bugie che lei stessa ha contribuito a creare perché è innamorata sia del principe Ronan sia di Finn. Nonostante questo sentimento, sa che non può fidarsi di nessuno dei due. Inoltre, la guerra è alle porte della corte di Unseelie, ma Brie non riesce a decidere da che parte stare. Più la situazione si complica, più capisce che il fato ha deciso di assegnarle un ruolo centrale.

