Depilazione fai da te: i migliori prodotti da acquistare on line per eliminare i peli superflui in modo facile e veloce

Gli strumenti e i prodotti cosmetici per eliminare i peli superflui, ad oggi, sono tantissimi: dalla ceretta, al filo brasiliano, passando per rasoi e device tecnologici, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Per aiutarti ad orientarti in questo vastissimo mondo, abbiamo quindi stilato un elenco dei migliori prodotti da utilizzare per una perfetta depilazione fai da te, e che puoi acquistare on line, facendoteli comodamente spedire a casa!

Kit per ceretta a caldo

Se hai dimestichezza con cera e strisce, la scelta migliore, sopratutto per risparmiare sui costi, è acquistare un kit completo. Quello di S-D Shop è un kit per cera depilatoria professionale liposolubile in roll-on composto da un rullo scalda cera (per cartucce da 100ml), 6 ricariche di cera da 100ml, 100 strisce per la depilazione in Tnt (tessuto non tessuto) e 1 olio professionale post depilazione da 500ml, per rimuovere i residui di ceretta. Inoltre, il rullo scalda cera è sicuro ed ergonomico, impiega circa 25 minuti per sciogliere la cera e la mantiene a una temperatura di 70°C, evitando che si cristallizzi.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Silk-épil Braun - epilatore elettrico con cavo e luce smart

L’epilatore elettrico Braun Silk-épil 3 rimuove delicatamente i peli alla radice, donando una pelle liscia fino a 4 settimane. Ideale anche per chi è alle prime armi, i rulli massaggianti stimolano la pelle per offrire un’epilazione delicata, mentre la luce Smartlight consente di individuare anche i peli più sottili, per un’epilazione accurata. Inoltre, questo epilatore elettrico ha 2 impostazioni di velocità, un efficace sistema con 20 pinzette, funziona esclusivamente con il cavo di alimentazione ed è efficace, economico, maneggevole e leggero.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Strisce di ceretta a freddo

Le strisce di cera marcate Veet rimuovono i peli dalla radice per un risultato che dura dino a quattro settimane. Ideali per braccia, ascelle, gambe e linea bikini, queste strisce depilatorie sono dermatologicamente testate e si avvalgono della tecnologia Easy-GELWAX, un particolare gel che riesce a catturare anche i peli più corti. Il set contiene tre confezioni da 16 strisce di cera double face, facili da usare e pronte all'uso.

Scoprile in vendita su Amazon.it

Rasoio elettrico Ladyshave di Philips

Il rasoio elettrico Ladyshave di Philips è un dispositivo senza filo dal design ergonomico e compatto, in grado di tagliare i peli velocemente senza rischi per la pelle e lasciandola morbida e vellutata. Facile, veloce e sicuro da usare, questo rasoio è alimentato da due batterie AA, è dotato di un cappuccio di protezione per proteggere dai danni la testina depilatoria, di una pratica impugnatura antiscivolo e di sistema Wet & Dry, per un utilizzo delicato e comodo anche sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Kit con rasoio da donna Gillette Venus + 6 lamette di ricambio

Perfetto per eliminare i peli in modo facile e veloce, il kit di Gillette Venus è composto da 6 lamette di ricambio e un rasoio Venus Comfortglide, dotato di testina oscillante arrotondata con 3 lame, che segue perfettamente le forme del corpo e offre una rasatura liscia e scorrevole, e manico SoftGrip, che garantisce aderenza e il massimo controllo anche con le mani bagnate grazie all'impugnatura in gel. Inoltre, le barre flessibili sono arricchite da un gel depilatorio idratante con profumazione di tè bianco, che a contatto con l'acqua crea una schiuma leggera e ti permette di non dover usare altri prodotti, per una scorrevolezza incredibile e una rasatura confortevole. Infine, le lamette di ricambio sono compatibili con qualsiasi tipo di rasoio Venus (eccetto Simply Venus).

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Kit per ceretta brasiliana

La ceretta brasiliana è un metodo di depilazione totale che può essere utilizzata sia a caldo che a freddo e che consente di strappare il bulbo del pelo con maggior delicatezza, senza spezzarlo. Il kit marcato Breett si compone di uno scalda cera, intuitivo e facile da usare, 4 sacchetti da 100 gr di cera (camomilla, aloe, lavanda e ribes nero) e 30 spatole in legno per applicare la cera una volta sciolta. Questo set è facilissimo da usare, è sicuro e di ottima qualità e permette di eliminare i peli superflui fino a 4 settimane.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Crema depilatoria per pelli normali

La crema depilatoria Veet con tecnologia Silky & Fresh idrata la pelle fino a 24 ore ed è clinicamente testata per offrire una pelle liscia fino a 7 giorni. Adatta all’uso su gambe, braccia, ascelle e zona bikini, questa crema si applica facilmente e agisce velocemente, in soli 3-6 minuti, rimuovendo efficacemente i peli superflui e lasciando la pelle idratata, esfoliata e profumata, grazie alla sua dolce fragranza ai fiori di loto.



Scoprila in vendita su Amazon.it

Filo organico per epilazione araba

I fili di cotone Organica sono realizzati in India da Vardhman Yarns And Threads Limited. Antibatterici e antifungini, questi fili sono prodotti in maniera sostenibile, sono realizzati in cotone biologico, sono certificati GOTS (standard globale tessile organica) e sono privi di sostanze chimiche o nocive e coloranti. La confezione include 3 bobine da 300 m di filo organico da utilizzare per la depilazione del corpo, in particolare di zone sensibili e delicate come quelle del viso, ed il filo risulta resistente ed efficacie nell'eliminare i peli superflui.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Kit ceretta naso e orecchie

Il kit di Yoffee è l'ideale per eliminare velocemente i peli superflui da naso e orecchie. Questo kit, infatti, è composto da un barattolo da 50gr. di cera d'api e 10 applicatori con tecnologia anti-gocciolamento, che consentono di applicare la cera in modo sicuro e di eliminare i peli superflui senza danneggiare le membrane sensibili di naso e orecchie. Vegano, cruelty free e privo di parabeni e ftalati, la qualità ottimale del prodotto permette di rimuovere i peli con meno dolore, evitando infezioni dovute a pori danneggiati o irritati, mentre il design comodo e versatile degli applicatori previene le fuoriuscite durante l'applicazione.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Epilatore a Luce Pulsata

La luce pulsata (IPL - Intense Pulsed Light) è n metodo di epilazione definitiva e professionale in cui la luce pulsata riscalda il bulbo dei peli concentrando l'energia alla radice, assorbendo la melanina e inibendo la crescita dei peli. In questo modo, la luce pulsata agisce direttamente sulla radice dei peli prevenendone efficacemente la ricrescita. Efficace, leggero e facile da usare, questo epilatore a luce pulsata offre 5 intensità regolabili di energia luminosa per garantire un trattamento delicato ed efficace, mentre il sensore sulla punta è in grado di scansionare la pelle in modo continuo e regolare l'intensità della luce pulsata.

Scoprilo in vendita su Amazon.it

Pasta di zucchero depilatoria

Lo sugaring è una tecnica di depilazione simile alla ceretta a caldo, ma più delicata, che prevede la rimozione dei peli superflui con l'aiuto di un impasto adesivo composto da zucchero, acqua e limone. Cleopatra di Dr. Severin è una pasta di zucchero pura, mediamente dura e ideale per le pelli sensibili. Priva di profumo e adatta anche per chi soffre di allergie, questa pasta è facile da usare, ma richiede un po' di pratica, si può scaldare sia in microonde (600W) che in una pentola con acqua calda, è sicura e delicata sulla pelle e rimuove i peli superflui fino a 3-4 settimane.

Scoprila in vendita su Amazon.it

Se vuoi scoprire come individuare il metodo di depilazione perfetto per te clicca qui!