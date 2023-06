Olio di semi di lino, per capelli sani e splendenti

L'olio di semi di lino è un prodotto naturale fondamentale per la cura dei capelli. Se applicato su lunghezze e punte, a capelli bagnati e asciutti, aiuta a rifinire la piega, dona un effetto lucido, nutre in profondità anche i capelli più secchi e stressati.

Oggi vi suggeriamo 5 marchi di olio di semi di lino di qualità, un vero toccasana per tutti i tipi di chioma:

1. Naissance olio di semi di lino

Naissance, olio di semi di lino è un prodotto adatto per essere usato nella cosmesi e per la creazione di saponi a base di oli naturali. Spremuto a freddo e puro al 100%, è consigliato sia per i capelli che per la pelle. Aiuta, infatti, ad idratare la pelle danneggiata e rende ogni chioma lucente e bella.

Scopri di più su Amazon.it

2. Olio di semi di lino biologico

Questo olio di semi di lino è un prodotto completamente biologico e naturale, ottenuto per spremitura a freddo senza l'uso di additivi chimici e solventi. Certificato biologici e naturale al 100%, non contiene conservanti e può essere usati per la salute, l'alimentazione e la bellezza. Questo olio, infatti, si presenta sotto forma di oleolito da applicare sulla pelle o ingerire.

Inoltre, è confezionato in flacone in vetro con tappo dosatore, e viene preparato e controllato in Italia. Ideale per i capelli, soprattutto crespi e ricci, li rende morbidi e lucenti e può essere utilizzato sia come pre-shampoo ristrutturante sui capelli asciutti che come maschera nutriente sui capelli umidi.

In cucina, invece, si utilizza a crudo come condimento per insaporire insalate, zuppe e verdure. Ideale per una dieta sana ed equilibrata, è ricco di acido linoleico, omega-3 e omega-6, e può essere utilizzato anche come integratore alimentare nella dieta di gatti, cani e cavalli.

Scopri di più su Amazon.it

3. Mystic Moments, olio di semi di lino

Olio vettore di semi di lino, puro al 100%. Emolliente, molto efficace ed estremamente ricco di acidi grassi, è un un prodotto utilizzato nel campo della produzione di cosmetici per pelle e capelli. Le clienti che lo hanno acquistato lo hanno ritenuto buono e nutriente ma dal profumo un po' particolare.

Scopri di più su Amazon.it

4. Olio di semi di lino organico

Un olio di semi di lino naturale al 100 per cento, da poter applicare su pelle, ma anche sui capelli, per una regolare idratazione. Questo prodotto è consigliato anche come sostituto della crema per le mani, utile per prevenire secchezza e rossori . Si consiglia di applicarla subito dopo aver lavato le mani, con la pelle ancora leggermente umida e distribuire uniformemente.

Scopri di più su Amazon.it

5. Olio ai semi di lino Alfaparf



Ideale per tutti i tipi di capelli, l'olio ai semi di lino di Alfaparf trasforma i capelli spenti e aggiunge lucentezza istantanea mentre protegge contro umidità e danni termici.

Amatissimo e con una profumazione fantastica e delicata, è un ottimo prodotto che districa, nutre, ammorbidisce e illumina i capelli: approvatissimo!

Inoltre, è disponibile in diverse versioni:

Scopri di più su Amazon.it

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!