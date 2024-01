JBL GO 3: mini cassa Bluetooth impermeabile a soli 32 euro

Arriva su Amazon un’interessante promozione dedicata alla JBL GO 3. Cassa senza fili in offerta a soli 32 euro, con uno sconto del 27%. Speaker Bluetooth venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna rapida per gli utenti Prime. Si tratta di una delle casse senza fili più vendute sul noto sito di shopping online, con oltre 64.000 recensioni positive.

JBL ha realizzato un prodotto dal look curato e decisamente compatto, resistente ad acqua e polvere, con certificazione IP67. Speaker dotato di un rivestimento in tessuto disponibile in varie colorazioni. Cassa adatta ad ogni genere di attività, utile anche durante le vacanze o quando si viaggia.

Altoparlante Bluetooth facile da collegare a smartphone, tablet e PC, con batteria integrata in grado di garantire fino a 5 ore di autonomia. Cassa dalla buona qualità audio e con ottimi bassi.

Scopri di più su Amazon in offerta a 32 euro (sconto 27% - versione rossa)