Allenarsi a casa: l’attrezzo completo per il fitness fai da te

Per un allenamento completo ed efficace anche a casa è importantissimo munirsi degli strumenti giusti: ecco il macchinario 3 in 1 per allenare addominali, glutei, gambe, petto e braccia!

Durante la pandemia, molti appassionati di fitness e sportivi hanno fatto ricorso all’esercizio fisico “fai-da-te” in casa, non potendo recarsi in palestra per il classico allenamento. Finito il periodo di lockdown, tuttavia, in molti hanno continuato ad apprezzare i benefici dell’home fitness, munendosi di attrezzi e macchinari pratici, poco ingombranti e completi, ovvero capaci di allenare i muscoli a 360°.

L’attrezzo fitness di Homcom è uno strumento perfetto per allenare addominali, glutei, gambe, petto e braccia, che ti permette di eseguire 3 esercizi completi, tutti in 1 macchina compatta: Deep Sissy Squat, Sit-up e Push-up.

Il sissy squat è un esercizio eseguito a corpo libero e solitamente senza carico incentrato sull’allenamento della muscolatura del quadricipite, mentre il sit-up è un esercizio utile per potenziare e rafforzare il core, per allenare, tonificare e scolpire i muscoli addominali e per lavorare su schiena, spalle, braccia e petto: questo esercizio, quindi, aiuta anche a migliorare la postura, contrastare una lordosi e prevenire dolori alla schiena, avere maggiore equilibrio e aumentare la tensione muscolare in tutto il corpo.

Infine, i push up, chiamati comunemente flessioni, sono l’esercizio ideale per allenare i muscoli di braccia e petto, in primis pettorali e tricipiti, ma anche per ottenere maggiore coordinazione, flessibilità, resistenza ed equilibrio.

La squat machine di Homcom, inoltre, è dotata di telaio realizzato in acciaio, per un uso duraturo, poggiapiedi in gomma, che garantiscono la massima stabilità, pedana antiscivolo con 4 ventose, cuscino regolabile su 7 livelli e poggiapiedi e cuscinetto imbottiti in schiuma. Leggero (12,7 kg) e compatto (50x97x45,5-57,5 cm), questo attrezzo fitness è quindi uno strumento completo, efficiente, solido, facile da montare e comoda da riporre, e sopporta un peso di massimo 120 kg.

Scoprilo in vendita su Amazon.it