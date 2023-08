Bevande energetiche per gli sportivi, quali comprare

Quando si pratica sport, quando si fanno lunghe passeggiate, il più delle volte, l'acqua non basta e neanche una semplice bevanda zuccherata. L'organismo sente il bisogno di una bibita in grado che restituisca l'energia necessaria per proseguire l'attività sportiva (qualsiasi sia l'allenamento che si sta svolgendo). A questo servono le bevande energetiche a base di integratori salini (cloro, sodio, potassio e magnesio presenti sotto forma di cloruri, citrati e fosfati).

Queste bevande sono disponibili in vari gusti e composuzioni, sono buone, rinfrescanti e reidratanti, grazie - appunto - alla presenza di sali minerali.

Ma quali sono i migliori integratori di sali minerali da comprare? Ecco 5 bevande energetiche da poter acquistare anche online:

1. Bevanda sportiva isotonica Powerbar Isoactive

Powerbar Isoactive si presenta come una polvere, in barattolo di latta, da sciogliere in acqua. Bastano 33 g di prodotto (due cucchiai colmi) in 500 ml di acqua per rendere questo integratore salino efficace.

Da utilizzare prima e durante lo sport, questa bevanda sportiva isotonica fornisce al corpo i 5 elettroliti (sodio, cloruro, potassio, magnesio e calcio) che vanno più dispersi con la sudorazione e la C2MAX, una miscela di carboidrati sviluppata scientificamente che contiene fonti di glucosio e fruttosio in un rapporto di 2:1.

Grazie alla sua formula dunque, Powerbar Isoactive permette un rapido ripristino dei livelli energetici e l’aumento dell'assorbimento di acqua durante l'attività fisica. I clienti Amazon che lo hanno provato lo hanno definito ottimo sia nella sua efficacia che nel gusto. Inoltre, non contiene aromi artificiali e conservanti ed è idoneo per la dieta vegetariana.

2. BeeBad energy drink

BeeBad è l’Energy Drink Italiano pensato per persone attente al benessere quotidiano, attive e dinamiche. Questa bevanda, già in lattina, si caratterizza per un sapore fresco, morbido e leggermente frizzante. L'energy drink, comodo da portare sempre con sé, è interamente dolcificato con miele e arricchito con pappa reale, propoli ed estratto di maca, ginseng e vitamine del gruppo B;

Non contiene zuccheri raffinati, taurina, nè glutine. Molti dei commenti dei clienti Amazon che hanno provato questa bibita energetica sono rimasti più che soddisfatti.

3. Isonam Energy

Un integratore capace di reintegrare le perdite idrosaline dovute ad eccessiva sudorazione è Isonam Energy. Un composto a base di Vitamine C e B6 (che favoriscono il metabolismo energetico, contrastano stanchezza e affaticamento), di magnesio (che promuove la buona funzionalità muscolare), di ginseng ( che possiede un’azione tonico-adattogena). Si consiglia di sciogliere 30 grammi di prodotto (1 misurino e 1/2) in 500 ml d'acqua e di assumerlo prima, durante e dopo l'allenamento. Isonam Energy è disponibili ai gusti limone e arancia. Le recensioni di questo prodotto sono tutte positive.

4. 4 Fuel Recharge – Integratore post allenamento

4 FUEL SPORT è un integratore alimentare a base di potassio, magnesio, creatina e glutammina, pensato per il reintegro salino nel post-workout delle attività sportive di vario genere. Il magnesio e il potassio contribuiscono alla normale funzione muscolare. Il magnesio, inoltre, contribuisce anche alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento. La creatina incrementa le prestazioni fisiche in caso di attività ad alto impatto.

Si consiglia l'assunzione di 2 buste al giorno, sciolte in un bicchiere d'acqua, oppure 2 buste sciolte in 1/2 litro d'acqua da assumere dopo l'allenamento. I clienti che hanno provato questo prodotto, lo hanno trovato ottimo per il recupero post-allenamento.

5. Gel energetico isotonico per running e ciclismo

Esaurire le scorte di carboidrati durante l'allenamento è una delle cause principali dell'affaticamento. Oltre a mantenere scorte di carboidrati e un'idratazione ottimali prima di allenarsi, apportare ulteriori fluidi e carboidrati durante l'esercizio fisico è un modo perfetto per migliorare le performance e i tempi di gara, oltre a rallentare l'insorgere della fatica.

Il gel SiS GO Isotonico rappresenta quindi una soluzione decisamente pratica per la tua strategia di approvvigionamento in allenamento e in gara, con un apporto rapido di 22 grammi di carboidrati tramite gel.

Facilissimo da assumere e comodo da portare sempre dietro, grazie alla pratica confezione, questo gel energetico isotonico offre una riserva di carboidrati rapida e digeribile durante l'esercizio fisico. Pensato per essere consumato senz'acqua, consentendo così un apporto rapido di carboidrati ai muscoli senza la sensazione di gonfiore associata al bere in eccesso, è un prodotto vegano, povero in zuccheri e privo di glutine.

