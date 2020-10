Caschi per bici leggeri e confortevoli

Andare in bici è la tua passione? Sei pronto ad affrontare salite estenuanti e terreni impervi pur di sentire quella piacevole sensazione che solo le due ruote sanno regalarti?

Anche se ami la libertà non bisogna dimenticare che la sicurezza è importante e avere un buon casco è fondamentale. Sono sempre di più i ciclisti che preferiscono pedalare con una valida protezione per la testa.

I migliori caschi da corsa devono essere sicuri, comodi e leggeri. Se non vuoi accontentarti di un modello qualsiasi e scegliere quello più adatto alle tue esigenze ti consigliamo alcuni tra i migliori modelli in circolazione.

Casco con luce a led

Guidare in totale sicurezza è l'obiettivo di ogni ciclista, con questo casco dotato di luce a led posteriore, è possibile allenarsi anche di sera. La parte posteriore del casco, ha tre luci che possono essere disposte in 3 modalità: lampeggiante, costante e lampeggio veloce. La visiera montata magneticamente protegge gli occhi dal vento, dal sole ed è facile da sollevare o rimuovere con una mano mentre si pedala. Realizzato in PVC e PC ad alta densità, grazie alla schiuma EPS, assorbe l'impatto e proteggere la testa in caso di incidente. La struttura traspirante permette di assorbire il sudore durante l'allenamento. Con la spugna e il rivestimento rimovibile, può essere lavata facilmente e avere il casco sempre pulito. Con il sistema di regolazione della fibbia one-touch, le cinghie laterali si adattano alla perfezione ad ogni conformazione.

Pro. La luce posteriore è comoda e pratica.

Contro. Per alcuni è poco imbottito.

Casco con occhiali magnetici

In estate il sole invoglia ad allenarsi ma può essere anche un limite. Per pedalare e avere gli occhi protetti, il casco con visiera magnetica può trasformarsi in un accessorio indispensabile. I tre magneti, uno centrale e due ai lati possono essere spostati e proteggere gli occhi dal vento e dal sole. Basta una sola mano per rimuoverlo con facilità. La scocca dura e resistente con il cuscino morbido è in grado di assorbire la pressione causata da un impatto esterno. Il modello con uno speciale design aerodinamico e le 7 ventole traspiranti, offre un flusso d'aria ottimale per ridurre la sudorazione e la resistenza al vento. Il casco da bici di dimensioni standard, ha cinghie laterali regolabili che consentono di adattarsi alle diverse forme della testa.

Pro. L'attacco magnetico è facile da utilizzare.

Contro. Per alcuni il casco è un po' piccolo.

Casco ultraleggero

Il casco ha una forma arrotondata e aerodinamica, disegnato appositamente per la corsa in bici. Il modello può essere usato comodamente anche in estate grazie alle numerose feritoie. Il sistema di canalizzazione ventilato con 13 bocchette, fornisce flusso d'aria di raffreddamento. La combinazione del PC integrato in mould con spessore multidimensionale con effetto EPS garantisce un ottimo assorbimento degli urti. La ruota posteriore di regolazione assicura il massimo del comfort e si adatta alla circonferenza della testa. L'imbottitura interna rimovibile, assorbe gli urti e il sudore extra. Le cinghie smontabili e morbide con fissaggio Y-S assicurano una maggiore comodità. La visiera protegge gli occhi dalla pioggia, dal sole e dal vento. Disponibili in differenti colori, non dobbiamo fare altro che scegliere quello che preferiamo.

Pro. Il casco è bello esteticamente e areato.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Casco con cuscinetti

Il casco da corsa ha una struttura ergonomica pratica e leggera. La struttura realizzata con un unico pezzo, è realizzata in EPS. Perfetta anche durante gli allenamenti serali, la luce nella parte posteriore, illumina il percorso e ci rende ben visibili. La ventilazione è assicurata dalle 25 aperture che fanno entrare aria fresca e uscire quella calda. I cuscinetti morbidi e removibili sono antibatterici e in grado di assicurare maggiore comfort. Il regolatore interno assicura la tenuta del casco. Il modello in rosso, arancione, bianco, verde, giallo e blu, si adatta ad ogni stile e gusto. La visiera parasole rimovibile proteggere il viso dal sole e se non abbiamo bisogno di usarlo, possiamo facilmente rimuoverlo.

Pro. Il casco è leggero.

Contro. Bisogna fare attenzione alle misure.

Casco unisex

Adatto sia per lui che per lei, questo casco unisex ci permette di allenarci in totale sicurezza. Realizzato con uno strato di schiuma di alta qualità, è possibile regolare le dimensioni della circonferenza per avere il massimo del comfort. I mollettoni assorbono il sudore e possono essere lavati facilmente. Le cinghie regolabili e la fibbia a sgancio rapido permettono di indossarlo e toglierlo facilmente. Dotato di 11 ventole per una buona ventilazione e raffreddamento, il sistema Unix di regolazione della ghiera posteriore consente al casco di adattarsi perfettamente. Completato con una lampada posteriore, le tre modalità di illuminazione assicurano la massima visibilità in ogni occasione. L'uscita usb permette di caricare la luce ad ogi dispositivo.

Pro. La luce è sicura anche nelle ore serali.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Casco universale

Perfetto per la bici, questo casco si adatta anche per gli appassionati di skateboard. Il modello a semiguscio è sicuro perchè protegge la testa in caso di caduta. Realizzato con tecnologia avanzata in-mold la calotta esterna in policarbonato è estremamente resistente perchè saldata con la calotta interna in schiuma EPS. Il sistema di ventilazione con 8 canali d'aria assicura aria fresca sufficiente, in modo che non si sudi. La dimensione può essere regolata, è disponibile in diverse fantasie e si adatta ad ogni esigenza e gusto.

Pro. Leggero ma robusto.

Contro. Bisogna fare attenzione alle taglie.

Caschi ventilati

Il casco dotato di sistema Air Flow, direziona il flusso d'aria attraverso i fori di ventilazione senza compromettere la stabilità sulle due ruote. Per avere il massimo del comfort, il Fly net, ovvero la rete posizionata nei fori anteriori, vi protegge da possibili punture di insetti. L'interno dotato di un rivestimento in fodera morbida e delicata al tatto, impedisce la proliferazione dei batteri e del cattivo odore e può essere rimossa per pulirla facilmente. Con le fibbie a sgancio rapido e l'anello multistadio a ghiera è possibile regolare il casco aumentando il comfort. Disponibile in differenti colori, non resta che scegliere quello che si adatta meglio ai propri gusti.

Pro. L'imbottitura e la retina rendono il casco confortevole.

Contro. Per alcuni clienti il casco è un po' leggero.

Casco con regolazione

Indossare il casco della giusta misura è importante per avere il massimo del comfort, questo modello con manopola posteriore permette di impostare la circonferenza in base alle necessità con un range che va da 58 a 61 cm. Realizzato con materiali resistenti ad alta intensità e schiuma EPS, il casco è arricchito da modanature che assorbono la pressione causata dall'impatto esterno. Il design è pensato per rendere il modello efficiente grazie alla struttura aerodinamica che riduce la resistenza del vento con conseguente aumento della velocità e diminuzione della sudorazione.

Le caratteristiche e i modelli di casco

Acquistare un casco da bici, vuol dire avere un accessorio in grado di proteggerci in ogni situazione, per questo motivo, dobbiamo prendere in considerazione alcuni parametri come le certificazioni. Il modello che ha ottenuto lo standard europeo EN 1078 vuol dire che ha superato una serie di test per verificarne la sicurezza come ad esempio il campo visivo o la proprietà di assorbimento degli urti.

Negli ultimi anni i caschi sono dotati anche di MIPS (Multi-directional Impact Protection System), un rivestimento che riduce le forze rotazionali sul cervello in caso di incidente.

Una volta certi che il casco rispetta determinati standard, bisogna valutare anche il modello in base all'utilizzo che ne facciamo della bici. Vediamo i modelli in commercio:

casco per il tempo libero : confortevole e imbottito è un po' pesante ed è pensato per chi va in bici ma non è alla ricerca di un modello professionale;

: confortevole e imbottito è un po' pesante ed è pensato per chi va in bici ma non è alla ricerca di un modello professionale; casco da bici da strada : indossato dai professionisti, è un casco leggero che si usa in gara ed è caratterizzato da prese d'aria traspiranti;

: indossato dai professionisti, è un casco leggero che si usa in gara ed è caratterizzato da prese d'aria traspiranti; casco da bici da cronometro: professionale e indossato durante le gare è utilizzato anche dai triatleti perchè la forma allungata assicura aerodinamicità;

professionale e indossato durante le gare è utilizzato anche dai triatleti perchè la forma allungata assicura aerodinamicità; casco aerodinamico: dotato di molte prese d'aria, l'obiettivo di questo modello è ridurre al massimo l'attrito con l'aria, è quindi risulta più caldo.

Scelto il modello che si avvicina alle esigenze, ci sono altre caratteristiche da valutare prima di acquistarlo.

Regolazione

Il casco per proteggere deve adattarsi bene alla conformazione della testa, per questo meglio scegliere il modello che si regola con una manopola o con sistemi che si modificano con una sola mano, in questo modo si possono fare piccole regolazioni anche mentre si è in sella.

Imbottitura

L'imbottitura rende il casco confortevole, ma soprattutto è pensato per assorbire il sudore. In alcuni modelli è possibile rimuoverla per lavarla quando serve.

Aperture

Le aperture sul casco sono pensate per ridurre il peso e favorire la ventilazione rendendoli traspiranti, fondamentale se ci si allena diverse ore al giorno.

Peso

La scelta del peso del casco cambia in base all'uso, quelli molto leggeri sono pensati per i professionisti, quelli più pesanti per chi utilizza la bicicletta durante il tempo libero. In generale meglio non scegliere un modello troppo pesante perchè può affaticare il collo.

