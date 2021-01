Palla da ginnastica Reehut, un'alleata preziosa per mantenersi in forma

La fitball è uno strumento utilizzato nel pilates, nello yoga e nel fitness in generale che ti permette di sviluppare l’equilibrio e il controllo dei muscoli del corpo, tonificarli e bruciare i grassi. Utilissima per eseguire diversi esercizi anche a casa, la fitball è uno strumento divertente e che può essere utilizzato davvero da chiunque.

La palla da ginnastica è un validissimo aiuto negli esercizi di stretching e ti permette di modellare e tonificare i muscoli, bruciare i grassi e ridurre la massa adiposa, migliorare l’equilibrio e correggere la postura; i micro-movimenti che si fanno per mantenere una corretta postura sulla fitball, inoltre, rinforzano i muscoli della schiena, favoriscono la circolazione sanguigna e sollecitano gli addominali, aiutandoti a potenziarli. Inoltre, cercare di mantenere la giusta posizione e l’equilibrio ti aiuta a sviluppare la concentrazione e l'autocontrollo.

La fitball marcata Reehut è la più apprezzata dagli utenti: resistente e realizzata in materiale anti-scoppio, può sostenere fino a 498 kg ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Realizzata utilizzando una tecnologia anti-scivolo, è sicura e comoda da utilizzare, e può anche essere utilizzata come sedia per lavorare in ufficio o a casa e migliorare la postura. Inoltre, essendo molto elastica e dinamica, questa palla permette di fare anche esercizi cardio.

La confezione comprende una fitball, 2 tappi per bloccare l'aria, uno strumento per rimuovere il tappo e una pompetta di gonfiaggio, comoda, rapida e di semplice utilizzo. È importantissimo scegliere una palla adatta al proprio corpo, quindi della dimensione giusta: la fitball di Reehut è disponibile in cinque taglie di diverso diametro, da scegliere secondo la propria altezza.

Disponibile in 3 diversi colori (blu, nero e viola), la fitball di Reehut è in vendita su Amazon.it a soli 17,99 €.

