Toshiba Canvio Flex e Canvio Gaming: due nuovi hard disk esterni per PC, tablet e console

Toshiba Electronics Europe (TEE) ha presentato due nuovi modelli di hard disk esterni della linea Canvio, che vanno ad affiancare i modelli Standard, Advanced e Premium.

Modelli speciali denominati Canvio Flex e Canvio Gaming pensati per rispondere a specifiche esigenze di storage esterno, come il gaming e la gestione cross-platform.

Scendendo nel dettaglio, il Canvio Flex è un hard disk portatile con una capacità di archiviazione fino a 4 TB, con cavi USB-C e USB-A, che consentono agli utenti di archiviare e accedere ai propri dati su più dispositivi, tra cui computer Mac, PC Windows, iPad Pro e altri modelli di tablet supportati, con una sola soluzione.

Con l’hard disk portatile Canvio Gaming, gli utenti potranno invece espandere la loro libreria di giochi più facilmente con la possibilità di ospitare fino a 100 giochi (4TB) in un elegante case portatile. Progettato per le più note console di gioco e PC, il Canvio Gaming è dotato di una modalità "Sempre attiva" personalizzata a livello di firmware per supportare un gameplay più reattivo.

Da TEE arrivano, inoltre, una versione aggiornata di Canvio Advance e Canvio Ready rinnovate dal punto di vista del design.

L’hard disk esterno Canvio Advance è caratterizzato da un nuovo design unico, con inediti colori. Non dimentichiamo i software di backup automatico e di sicurezza dei dati inclusi.

L’hard disk esterno Canvio Ready, ora caratterizzato da un nuovo design bicolore, è una soluzione di archiviazione per utenti entry-level che desiderano un semplice backup dei dati. Questo hard disk portatile offre USB plug & play e una semplice espansione di archiviazione per PC Windows.

I nuovi modelli Canvio saranno disponibili nell'autunno del 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui la nostra recensione del Toshiba Canvio Premium