PS5 disponibile su Amazon con la nuova modalità di acquisto su invito

Amazon ha attivato anche in Italia la modalità di acquisto su invito, già presente negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questo nuovo servizio è stato sviluppato per garantire al maggior numero possibile di clienti reali l'opportunità di acquistare articoli con alta domanda e disponibilità limitata, come la PS5; console proposta, nella versione con all’interno il codice per riscattare il gioco Horizon Forbidden West, al prezzo di listino di 559,99 euro.

Scendendo nel dettaglio, la PS5 non può essere subito messa nel carrello, ma sarà necessario cliccare sul pulsante “Richiedi invito” per prenotarsi e attendere che Amazon invii un link per l’acquisto. Successivamente apparirà il messaggio: “ Invito necessario! Successivamente verificheremo il tuo account. L'invito dipende da diversi fattori, quindi non è possibile prevedere i tempi di attesa. Se sarai invitato, riceverai un'e-mail con un link valido per 72 ore.”

Amazon verificherà, infatti, la disponibilità del prodotto e che il cliente che ha fatto richiesta di invito sia reale (analizzando la sua cronologia acquisti) e non un bot o un bagarino/reseller. Il sistema è, infatti, stato ideato per scoraggiare i rivenditori e favorire l'acquisto di prodotti di grande richiamo, ma con scarsa disponibilità, da parte dei consumatori reali, senza fini di lucro.

Ricordiamo, infine, che il servizio è gratuito e non è necessario essere iscritti ad Amazon Prime per richiedere l’invito.

