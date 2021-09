Recensione Psychonauts 2: un divertente gioco platform-adventure

Psychonauts 2 è un bel mix di divertimento e azione: vesti i panni di Raz in un viaggio nelle menti di amici e nemici per sconfiggere un potente malvagio con poteri psichici

Oggetto oggi della nostra prova è Psychonauts 2, seguito diretto di Psychonauts in the Rhombus of Ruin uscito nel 2017.

Psychonauts 2 è un divertente platform 3D in terza persona, che ha come protagonista Razputin “Raz” Aquato, giovane acrobata professionista e potente telepate, che ha realizzato il suo sogno di unirsi all'organizzazione internazionale di spionaggio psichico nota come gli Psychonauts.

Storia e caratteristiche principali

Senza anticipare troppi dettagli sulla trama, il gioco riprende la storia del precedente capitolo: Raz è riuscito a liberare Truman Zanotto, il capo degli Psychonauts, dalle grinfie del cattivo dottor Loboto. Ma queste super spie psichiche sono ora nei guai: il loro leader non è più lo stesso da quando è stato liberato, e quel che è peggio è che c'è una talpa nel quartier generale degli Psychonauts.

Il protagonista del gioco potrà affrontare i vari ostacoli e i nemici sfruttando diversi poteri psichici: come la pirocinesi per bruciare oggetti e avversari; la telecinesi per scagliare oggetti; la levitazione e la possibilità di sparare anche dei veri e propri proiettili psichici; inoltre non mancano attacchi corpo a corpo e in aggiunta, proseguendo l’avventura, sarà possibile sbloccare nuovi poteri. Abilità migliorabili raccogliendo vari oggetti durante il gioco.

Occupiamoci ora della struttura di Psychonauts 2 con ampie aree esplorabili, ognuna con un caratteristico stile. Livelli ben strutturati e coinvolgenti, in cui l’elemento psichico è, ovviamente, protagonista con un mix tra ambienti reali e viaggi cerebrali nella testa di vari personaggi.

Proseguiamo con i nemici, creature psichiche come i censori, degli impiegati armati di timbri, o gli attacchi di panico, avversari rapidi e difficili da abbattere e non mancano i boss di fine livello, spettacolari ed impegnativi.

Valutazione, piattaforme e prezzo

In definitiva, Psychonauts 2 è un platform game 3D, divertente e dall’ottimo gameplay, con uno stile originale e con livelli ben realizzati e mai noiosi.

Giudizio positivo anche sulla grafica, sulla storia con interessanti scene di intermezzo e sui controlli. Discrete le dinamiche di combattimento. Titolo che vi terrà impegnati per circa 20 ore.

Psychonauts 2 è realizzato da Double Fine ed è distribuito da Microsoft. Gioco disponibile per PC, PS4, PS5 (in retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series S e X (disponibilità anche nel Game Pass).

Infine il prezzo, Psychonauts 2 è disponibile a 59,99 euro.

Scopri di più su Amazon