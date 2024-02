Le migliori destinazioni per un viaggio in auto

Quali sono i Paesi che offrono le esperienze di guida più piacevoli per i conducenti stranieri ?

Una nuova ricerca di Compare the Market AU ha analizzato vari fattori di popolarità, finanziari e di sicurezza, tra cui la qualità delle strade, i prezzi della benzina, gli incidenti stradali e i livelli di congestione, per rivelare i Paesi che offrono la migliore esperienza di guida per gli automobilisti stranieri.

Secondo la ricerca, la Spagna è il Paese in cui gli automobilisti stranieri troveranno probabilmente l'esperienza di guida più piacevole. Con la quinta migliore qualità delle strade, la Spagna è rinomata per le sue autostrade moderne e ben tenute. Il Paese è anche al terzo posto per i prezzi più convenienti di noleggio auto.

Il Canada è al secondo posto della classifica, appena davanti ai vicini Stati Uniti. Con la benzina al terzo posto della classifica e i livelli di congestione al quarto posto, è possibile ammirare alcuni dei panorami montani mozzafiato del Canada senza stress. Troviamo poi gli Stati Uniti che, oltre ad avere prezzi economici per la benzina, vantano anche famosi viaggi su strade come la Route 66.

La top five è completata dal Regno Unito e dal Portogallo, entrambe note per la bellezza dei loro paesaggi. Il Regno Unito vanta molti itinerari famosi da percorrere, dalla panoramica North Coast 500 in Scozia agli affascinanti villaggi del Cotswold.

L'Italia si colloca all'ottavo posto tra le destinazioni migliori per un viaggio in auto, con il terzo più alto volume di ricerche di viaggi su strada; il che non sorprende, essendo l'Italia una destinazione di viaggio molto popolare.

Di seguito la classifica completa:

1. Spagna

2. Canada

3. Stati Uniti

4. Gran Bretagna

5. Portogallo

6. Svezia

7. Norvegia

8. Italia

9. Svizzera

10. Austria