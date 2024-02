La stagione dello sci entra nel vivo: lo dicono gli acquisti online

Nonostante le temperature anomale e le scarse nevicate stiano accorciando la stagione sciistica, dettando tempi sempre più brevi per l’apertura degli impianti, gli italiani non rinunciano allo shopping invernale e alla settimana bianca all’insegna dello sport. Lo conferma idealo (portale per la comparazione prezzi) che traccia l’interesse degli italiani per l’acquisto online di abbigliamento e attrezzature per la montagna, nell’ottica di una vacanza ad alta quota.

Sci alpino per una vacanza sulla neve last minute

Se il 25 dicembre, infatti, coincide sempre più con il clou delle vacanze invernali per moltissime persone, i dati raccolti da idealo svelano che il picco delle ricerche online per l’outdoor shopping è proprio gennaio, con il +51% di ricerche nella categoria sci alpino e quasi il +45% per accessori per sport invernali, rispetto al mese precedente. Il nuovo anno si apre, quindi, all’insegna dello sport outdoor: nonostante il turismo montano offra innumerevoli attività sulla neve, il trend dello sci alpino, nella versione classica da discesa, regna incontrastato tra i nostri connazionali. Una tendenza confermata dalle intenzioni di acquisto di gennaio, in aumento rispetto al mese precedente, anche per quanto riguarda accessori quali occhiali da sci e da snowboard (+40%), attacchi da sci e da snowboard (+35%), caschi da sci e da snowboard (+1%) e abbigliamento da sci (+26%).

Tutti pazzi per lo sport oudoor in montagna, nonostante l’inflazione

Per quanto l’inflazione possa portare ad un aumento dei prezzi rispetto alla stagione passata, gli italiani non sembrano quindi rinunciare alla tanto agognata settimana bianca, come conferma idealo, che ha indagato l’interesse degli utenti rispetto al 2022. L’anno appena terminato infatti conferma l’amore degli italiani per la montagna, nonostante un rincaro di quasi il 2% sul totale dei prezzi dell’equipaggiamento invernale: nel dettaglio, negli ultimi 12 mesi, il portale ha registrato un aumento delle intenzioni di acquisto del + 51% nella categoria attacchi da sci e snowboard, del +26% in scarponi da snowboard e del +8% in racchette da sci.

In qualità di Affiliato Amazon, Citynews riceve un guadagno dagli acquisti idonei.