Settimana bianca: tutto il necessario da portare con sé

Neve, sport, quiete e momenti unici da trascorrere in famiglia: il desiderio di immergersi nell’atmosfera della montagna è irresistibile. Su Amazon.it è possibile trovare tutto il necessario da portare con sé per rendere la settimana bianca ancora più speciale.

Non può mancare in valigia l’abbigliamento adeguato a sostenere le basse temperature: da maglie termiche a comodi e originali paraorecchie, ideali sia per i momenti di relax che per le attività sulla neve. A tema sport, gli sciatori più appassionati hanno a disposizione su Amazon.it un’ampia selezione di accessori per sentirsi al top su qualsiasi pista come i migliori guanti antivento e impermeabili.

Che sia una lunga vacanza o una breve gita fuori porta, la tecnologia è indispensabile come ad esempio un morbido cappello con auricolare bluetooth, per ascoltare le proprie canzoni preferite durante una discesa. Il tutto lasciando comodamente lo smartphone in tasca.

Ma tra una sciata e una ciaspolata, c’è sempre il momento in cui serve concedersi una piccola pausa: avere a portata di mano, per esempio, una borraccia termica può essere un’idea azzeccata. Da non dimenticare, poi, tutti quei prodotti per la cura della pelle, per proteggersi dal freddo e dal vento ma anche dal sole in alta quota: burrocacao e creme idratanti sono gli alleati numeri uno.

La settimana bianca è un momento di condivisione con tutta la famiglia e su Amazon.it è possibile trovare tutto il necessario anche per i più piccoli: tavole e bob, ma anche pratici slittini per una giornata di puro divertimento in totale sicurezza.

Ecco qualche idea, disponibile su Amazon.it, per dare il via al periodo più bianco dell’anno con un click:

