Dall’albero di Natale alle decorazioni: come smaltirle nel modo corretto

Le festività sono quasi terminate e anche se ancora per pochi giorni si possono ammirare le decorazioni tipiche del Natale, molti stanno già pensando a come liberarsi di palline e luci rotte. Che sia vero o finto, vi sarete domandati come smaltire l’albero di Natale in maniera corretta. Liberandosi delle decorazioni in modo sbagliato, non solo potete avere ripercussioni a livello ambientale, ma c’è il rischio di incorrere in multe.

Come smaltire l’albero di Natale

L’albero di Natale è il simbolo delle festività e nel momento in cui bisogna decidere quale avere, molti sono tentati di optare per quelli veri. I pini o abeti non sono tutti uguali, infatti esistono piante con radici e piante senza. In questo caso lo smaltimento è differente. Nel primo caso molti vivai riprendono l’albero al termine delle feste, un’opzione che dovete concordare al momento dell’acquisto.

Se invece disponete di un ampio terrazzo o di un giardino e vivete in zone adatte alle caratteristiche degli abeti, come le Alpi e gli Appennini, allora potete scegliere di ripiantarlo. Gli abeti, in particolare quelli rossi, non si adattano facilmente al clima Mediterraneo. Le condizioni troppo calde potrebbero portarli a soffrire ed eventualmente anche morire nel giro di poco tempo.

Avete scelto un albero di Natale vero, ma senza radici? Proprio per la mancanza di queste ultime nel giro di alcune settimane la pianta si seccherà di sicuro. Per smaltirla in modo coretto rivolgetevi al vostro Comune. Ce ne sono alcuni predisposti con appositi cassonetti che raccolgono rami e tronchi. In determinati casi, poi, organizzano perfino la raccolta degli alberi porta a porta. Se nel Comune di appartenenza non esistono sevizi simili l’alternativa è recarvi in un’isola ecologica che gestirà non solo del ritiro, ma anche lo smaltimento. Questo stesso discorso vale per gli alberi con radici che per una serie di motivi, come lo shock termico, non hanno resistito alle festività e sono morti.

Cosa fare con un albero sintetico rovinato

Nonostante sia la scelta meno sostenibile, è una delle più gettonate: gli alberi sintetici per tante persone sono una soluzione comoda da poter utilizzare anno dopo anno. Con il passare del tempo, però, tendono a deteriorarsi e anche in questo caso dovete liberarvene in modo corretto. Se l’arbusto è di piccole dimensioni ed è realizzato interamente in plastica va smaltito appunto nella raccolta di questo materiale tranne nei casi in cui ci siano direttive differenti da parte del Comune. Quelli grandi, invece vanno portati alle stazioni ecologiche che si occuperanno dello smaltimento e del riciclo.

Come smaltire le decorazioni luminose e le palline

Con l’usura, le palline e le decorazioni possono rompersi e rovinarsi. Bisogna quindi capire qual è l’esatta composizione del materiale. Se questi addobbi sono interamente in vetro, vanno messi nel contenitore apposito, nel caso di altri materiali vanno gettati nell’indifferenziato a prescindere dal fatto che siano riciclabili.

Tra le decorazioni, le catene luminose sono quelle più soggette a deterioramento e per evitare che inquinino è necessario gettarle insieme ai RAEE (Rifiuti di Apparecchi Elettrici e Elettronici) con il vantaggio anche di poter recuperare e riciclare alcune parti di esse. In alternativa potete sostituire le lucine rotte con altre più nuove. Molti rivenditori propongono la formula uno contro uno, cioè è possibile lasciare le lucine rotte e acquistarne altre nuove. In alternativa c’è l’opzione uno contro zero (negli store con una superficie di 400 metri quadrati in cui si vendono elettrodomestici), valida per quelle lunghe meno di 25 cm. In pratica, si consegna la catena di luci, ma non si è obbligati a comprarne una nuova.