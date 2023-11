La lavatrice fa troppo rumore o si muove? Scopriamo quali sono le cause

Dall’aspirapolvere alla lavastoviglie, ormai gli elettrodomestici sono all’avanguardia e in commercio si trovano modelli “silenziosi”. Per la loro natura, però, questi dispositivi producono sempre un minimo di rumore a cui ci si abitua col passare del tempo, anche se esistono dei rumori che non possono essere ignorati. La lavatrice rappresenta l’esempio perfetto.

Quando si fa il bucato, si sa perfettamente che questo elettrodomestico produrrà dei suoni inconfondibili, mentre il discorso cambia quando diventano fastidiosi e insoliti. Potrebbe capitare, ad esempio, che dal cestello provengano dei rumori metallici e anomali. Non è affatto un buon segno perché, a lungo andare, questi primi segnali potrebbero trasformarsi in un problema più serio che renderebbe inutilizzabile l’elettrodomestico. Per fortuna è possibile correre ai ripari, a patto che si capisca perché la lavatrice non sta più funzionando come dovrebbe.

Bilanciare il carico della lavatrice

Uno dei motivi più comuni che porta la lavatrice a muoversi durante il lavaggio è proprio il carico della biancheria. Se caricata troppo o troppo poco può far muovere la macchina, per questo dovete regolare la quantità di capi da introdurre, ma non solo. Ce ne sono alcuni che assorbono più acqua rispetto agli altri come il piumone e l’asciugamano. Il consiglio è di inserirli in base alla diversa assorbenza, per rendere il ciclo di lavaggio più equilibrato.

Regolare i piedini della lavatrice

Tutte le lavatrici poggiano su dei piedini che, se regolati male, possono far muovere l’elettrodomestico. Inoltre, molti di questi sono realizzati in gomma antiscivolo che con il tempo può usurarsi e non riuscire più ad ammortizzare bene la centrifuga: per questo motivo vanno cambiati appena si nota il problema.

Il pavimento non è adatto

Una delle ragioni che portano la lavatrice a spostarsi può essere anche il pavimento. Può succedere che non sia livellato e quindi questa differenza di spessore porta l’apparecchio a muoversi durante la centrifuga. La soluzione è di regolare i piedini prendendo in considerazione per l’appunto la differenza di spessore. In alcuni casi, però, la causa sta proprio nelle piastrelle che risultano troppo lisce e quindi scivolose. Se non è possibile spostarla, posizionate un tappeto sotto l’elettrodomestico.

Ammortizzatori e cuscinetti usurati

Proprio come in una macchina, anche la lavatrice è dotata di ammortizzatori che hanno il compito di stabilizzarla. Con il passare del tempo è possibile che si consumino e che quindi facciano muovere l’apparecchio. Per preservare la lavatrice, quindi, è bene cambiarli tutti.

Stesso discorso vale per i cuscinetti che assicurano la rotazione dei supporti del cestello: se usurati, infatti, producono un rumore intenso non solo quando la lavatrice è in funzione, ma anche se facciamo roteare il cestello semplicemente con la mano. Anche in questo caso vanno sostituiti con altri più nuovi.

Pompa e tubo di scarico ostruiti

Se la lavatrice inizia a muoversi soprattutto durante la centrifuga o il risciacquo, le causa possono essere la pompa di scarico o il tubo ostruiti. Nel primo caso l’acqua avendo difficoltà a defluire, rimane nel cestello a lungo e crea uno squilibrio che appunto fa muovere l’apparecchio. Risolvere il problema è semplice, vi basterà pulire il tubo di scarico e rimuovere sporco o eventuali oggetti rimasti incastrati.

Quando il problema dipende dal tubo che collega la vasca alla pompa di scarico, invece, la causa possono essere oggetti incastrati all’interno che impediscono lo scarico dell’acqua con conseguente vibrazione e oscillazione della lavatrice. Basterà semplicemente smontare il tubo e rimuovere lo sporco.

Il contrappeso non è fissato bene

La lavatrice è dotata di un contrappeso, di solito in ghisa o cemento, che serve per non farla spostare. Viene fissato al cestello per evitare che l’elettrodomestico sia in movimento durante l’utilizzo, se si allenta o si rompe si ottiene l’effetto contrario, ma per ripararla basta chiamare un tecnico.

Rimuovere i fermi dalla lavatrice nuova

Per far sì che il tamburo non si muova durante la consegna in negozio o a casa dell’elettrodomestico, le lavatrici nuove sono dotate di fermi. Se questi non vengono rimossi prima del primo utilizzo, il dispositivo potrebbe iniziare a spostarsi e nei casi peggiori anche rompersi, quindi il consiglio è di controllare con cura prima di metterlo in funzione.