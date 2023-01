Cucinare in modo sano e risparmiare si può con i forni a vapore Electrolux

È uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina, ma anche quello che consuma di più: il forno! In realtà può diventare l’apparecchio da utilizzare quotidianamente e con un netto risparmio in bolletta. Sì, perché basta scegliere quello giusto e che punta sulla cottura a vapore in grado di coniugare gusto e salute.

Electrolux, da sempre vicina alle esigenze dei consumatori, in questo ambito è un vero e proprio leader perché offe un’ampia gamma di forni dotati della tecnologia a vapore pronti a regalarti piatti sani senza perdere di vista i consumi. Il vantaggio della cottura a vapore è quello di conservare utilizzare basse temperature in grado di conservare le proprietà nutritive degli alimenti e arrivando a risparmiare fino al 20% rispetto alla cottura statica.

Il forno SteamBoost esalta ogni piatto

Dalle verdure alla carne fino al pesce ogni alimento ha le sue caratteristiche e le sue difficoltà, ma con il forno della gamma SteamBoost potrai esaltare il sapore dei piatti senza preoccuparti della calorie di troppo. Cuocere un petto di pollo può sembrare facile, ma in realtà è pieno di insidie, perché si rischia di seccarlo troppo. Con la tecnologia Steamify, il forno Electrolux abbina in maniera automatica la corretta percentuale di vapore al grado di calore per qualunque preparazione e il risultato sarà impeccabile. Se vuoi avere un notevole risparmio economico, poi, puoi scegliere di impostare la percentuale di vapore al 100%: in questo caso la cottura sarà più lunga con i risultati saranno eccezionali e il costo in bolletta ridotto.

Questo modello si distingue per la funzione “Rigenera a vapore”, grazie alla quale ogni pietanza cotta precedentemente può essere riscaldata senza perdere i sapori e la consistenza originari, come se fosse stata appena preparata.

I meno esperti, inoltre, potranno sentirsi dei veri e propri chef provetti perché con la Termosonda FoodProbe, è possibile misurare la temperatura al cuore degli alimenti. Una volta terminato interrompe la cottura e ti avviserà emettendo un segnale acustico.

Per chi ama preparare i lievitati: forno SteamBake

I lievitati sono una vera e propria sfida per gli appassionati di cucina e la fase della cottura è quella più importante, ma con il modello SteamBake potrai ottenere una cottura uniformi.

L'umidità generata all'interno della cavità del forno consente infatti all'impasto di lievitare completamente, dando vita a preparazioni morbide all’interno e dorate all’esterno. Questo vale non solo per pizza e pane, ma anche per muffin, crostate, arrosti e verdure un modo per accontentare i gusti dei tuoi cari dall’antipasto al dolce.

Piatti croccanti fuori e morbidi dentro: forno SteamCrisp

I piatti devono avere un aspetto bello e invitante e con il forno SteamCrisp avrai piatti croccanti fuori e morbidi dentro. Il segreto sta tutto nelle basse temperature che impediscono agli alimenti di asciugarsi in fase di doratura.

Potrai cucinare tutto quello che vuoi senza preoccuparti della pulizia del forno perché questa gamma è dotata di programmi per la pulizia che si basano sulla forza del vapore associata a bassi consumi. Il programma AcquaClean pulisce il forno sfruttando il vapore che si genera all’interno della cavità che scioglie il grasso ostinato e i residui, lasciando le superfici brillanti e perfettamente igienizzate. Il risultato sarà impeccabile e il risparmio energetico fino al 95% rispetto al programma di pulizia pirolitica.