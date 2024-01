Jannick Sinner, le case dove vive il campione altoatesino di tennis

Considerato uno dei migliori tennisti italiani, dopo il trionfo in Coppa Davis Jannik Sinner ha compiuto un’altra impresa memorabile: non solo ha conquistato la prima finale per un italiano agli Australian Open ma anche la prima finale slam della sua carriera. Il giovane altoatesino ci è riuscito battendo uno dei più grandi campioni di questo sport: Novak Djokovic.

Nato a San Candido, in provincia di Bolzano, da anni Sinner ha scelto di vivere a Montecarlo, ma appena è libero dagli impegni sportivi non rinuncia a tornare nella sua casa d’infanzia. Vediamo dove trascorre il suo tempo libero.

La casa di Montecarlo

La passione per il tennis da sempre anima Jannik Sinner che proprio per questo motivo a 13 anni ha lasciato la sua città e si è trasferito, anche se allontanarsi dalla famiglia così giovane non è stato semplice. Nel corso del tempo si è stabilito a Montecarlo, una scelta quasi d’obbligo perché qui ha la possibilità di allenarsi tutto l’anno con i migliori campioni e di migliorarsi.

Molto attivo sui social, sono pochi gli scatti che riguardano la sua vita privata, nonostante questo durante il periodo del covid il tennista altoatesino ha condiviso alcuni scatti della propria casa di Montecarlo. A conferma che il tennis è la sua grande passione, Sinner non ha impiegato molto tempo ad arredarla, infatti sbirciando tra le foto si nota subito che gli arredi sono molto semplici ed essenziali. Quello che spicca è che sia i mobili che le pareti si orientano su una palette di tonalità chiare.

La casa di famiglia ta le montagne

Il lavoro e gli allenamenti non gli concedono molto tempo libero, ma appena può torna tra le montagne dell’Alta Pusteria per trascorrere le giornate in totale relax. Anche dei momenti passati in famiglia Sinner è molto riservato, ma dai pochi scatti condivisi ci si accorge come l’abitazione si sposi alla perfezione con il contesto che la circonda.

Il legno è il materiale principale e si trova non solo all’interno come rivestimento di mobili o pareti. È presente infatti anche all’esterno dove domina sulle porte del garage e sui balconcini le cui ringhiere sono scolpite e hanno delle incisioni che le hanno trasformate in piccole opere d’arte. Per quanto riguarda i colori, infine, nella casa di famiglia il bianco è la nuance preferita accanto a tonalità altrettanto chiare come il beige o il panna.