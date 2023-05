Beko: design e tecnologia all’avanguardia nei frigoriferi Combi design Beyond

La tecnologia è entrata prepotentemente nelle nostre case e la cucina è forse l’ambiente in cui sta dando il meglio di sé. Gli elettrodomestici sono diventati sempre più all’avanguardia e ci sono delle aziende in prima fila come Beko.

I frigoriferi Combi design Beyond del brand turco si caratterizzano, dal punto di vista estetico esteriore, per il loro design ricercato (che contraddistingue l’intera nuova Gamma) grazie alla presenza del nuovo display Touch Beyond e alla maniglia integrata alla porta dal profilo cromato. Gli interni del vano frigo sono trasparenti: una scelta che rende il tutto più luminoso ed elegante. Due le colorazioni disponibili: Metal Look e Dark Inox.

Frigoriferi smart e pratici

La tecnologia del sistema di raffreddamento AeroFlowTM (Total No Frost) presente offre una temperatura distribuita con minime variazioni in tutti i ripiani. Tra i benefici: una maggior conservazione degli alimenti, un minor contatto diretto con l’aria fredda sugli alimenti freschi, una riduzione dell’impatto ambientale, nessuna contaminazione odori, nessuno sbalzo di temperatura e maggior umidità.

Questo frigorifero è un combinato 5 in 1: offre infatti la possibilità di selezionare tra 5 diverse modalità, con la possibilità di convertire il freezer in frigorifero. Le modalità disponibili sono:

Modalità 1 : tutto frigo

: tutto frigo Modalità 2 : frigo-freezer

: frigo-freezer Modalità 3 : frigo-spento

: frigo-spento Modalità 4 : spento-freezer

: spento-freezer Modalità 5: spento-frigo

Il portabottiglie pieghevole, BottleFlex consente di riporre contemporaneamente due bottiglie da 1,5 lt. e può essere spostato da un ripiano all’altro per una maggiore comodità. Inoltre, quando non ci sono bottiglie da conservare, può essere facilmente ripiegato e riposto per ricavare più spazio per altri oggetti. Il risultato: maggiore spazio per le bottiglie, ergonometria e flessibilità.



Una migliore conservazione degli alimenti

Il cassetto verduriera è dotato dell’innovativa tecnologia HarvestFreshTM che, imitando il giorno solare, mantiene invariate e a lungo le vitamine A e C. Grazie alla presenza di tre efficienti luci all’interno di questo cassetto viene infatti seguito il ciclo del giorno-notte. Tramite le tre luci, che si attivano in base al ciclo della giornata e si spengono durante la notte (periodo buio), viene imitata l’alba con la blu, con la verde il mezzogiorno, con la luce rossa il tramonto e il periodo buio è la notte.

Se la porta del frigo viene aperta durante il periodo buio, si accende una delle tre luci a caso, per una maggiore visibilità del funzionamento.

Il cassetto verduriera EverFresh+ presente, garantisce una migliore conservazione di frutta e verdura. Tra i benefici, un’umidità controllata dell’aria in modo igienico, freschezza fino a 30 giorni e la rimozione dei cattivi odori fino a 90%. La novità riguarda la regolazione della temperatura a 3 livelli (frutta, verdura, misto) con il nuovo slider. Il risultato? Frutta e verdura fresche 3 volte più a lungo!

Risparmio economico e alimenti al sicuro

Questo frigorifero è inoltre dotato del compressore ProSmartTM Inverter, che permette di raffreddare più in fretta, consumare meno ed essere quattro volte più silenzioso. Adattandosi più rapidamente alle variazioni di temperatura, preserva gli alimenti freschi più a lungo e fa risparmiare sulle bollette, il tutto allo stesso tempo.

Dispongono inoltre, dell’innovativa tecnologia Fresh Guard che utilizza una ventola per spingere l'aria attraverso i raggi ultravioletti e i filtri in ceramica pulendo l’aria e rimuovendo gli odori. Questo sistema altamente efficace previene i cattivi odori nel frigorifero del 90% e garantisce anche maggiore igiene.