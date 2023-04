Nuovi speaker LG: uno suono impeccabile in ogni occasione

Ascoltare la tua musica preferita o guardare il film tanto amato come se fossi al cinema sembra un desiderio irrealizzabile, ma con i nuovi speaker LG XBOOM 360 XO3 e LG XBOOM GO XG9Q potrai combinare un design accattivante a una qualità del suono senza precedenti.

LG XBOOM 360 XO3 : lo speaker perfetto in casa e all’aperto

Bello e adatto a ogni ambiente, lo speaker LG XBOOM 360 XO3 con collegamento Bluetooth è adatto in ogni ambiente grazie al rivestimento in tessuto mélange. Lo stile inconfondibile degli apparecchi LG si sposa alla perfezione con le caratteristiche tech. Lo speaker, infatti grazie alla sua forma conica e agli altoparlanti a 3 vie assicura un suono nitido a prescindere dalla posizione all’interno della stanza diffondendo il suono a 360°.

La cupola in seta e i magneti in fibra di vetro e neodimio, poi, migliorano la nitidezza e la precisione del suono. A questo bisogna aggiungere il doppio radiatore passivo che riduce le vibrazioni irregolari e diminuisce la distorsione del suono mentre l’ottimizzatore dinamico offre bassi intensi anche se utilizzato a basso volume.

Ma non è solo il suono a regalare un’esperienza immersa: lo speaker è dotato di 9 luci emozionali a cui va aggiunta la possibilità di personalizzare per creare un’atmosfera sempre diversa in base alle tue esigenze.

Lo speaker perfetto in casa, ha il vantaggio di essere trasportato ovunque grazie alle sue dimensioni ridotte e all’autonomia della batteria fino a 24 ore e alla certificazione IP54.

Infine, per chi ama la visione immersiva di film o partite, LG XBOOM 360 XO3 può essere collegato ai TV LG con funzione Bluetooth Surround Sound per amplificare l’effetto surround dei contenuti trasmessi.

LG XBOOM GO XG9Q un’esperienza immersa e di qualità

Per un’esperienza sonora di alta qualità, LG XBOOM GO XG9Q è lo speaker bluetooth perfetto per te. I suoi 80W assicurano un volume potente mentre i due woofer da 4,5 pollici e il tweeter a tromba a compressione rendono i bassi intensi e le alte frequenze nitide per un’esperienza sonora di altissima qualità.

Versatile e semplice da utilizzare con un semplice tasto puoi scegliere la modalità che preferisci. Con la funzione Sound Boost potrai rendere la riproduzione ancora più potente, mentre l’ottimizzatore dinamico dei bassi elabora automaticamente la musica per offrire un ascolto perfetto anche quando il volume è ridotto.

Anche in questo caso, la qualità del suono è accompagnata da quella delle luci perché è possibile personalizzare l’illuminazione laterale di XG9Q scegliendo tra diverse opzioni colore e attivare la Stage Light, una luce stroboscopica che ricrea effetti disco multicolore o si accende a tempo di musica ideale se hai voglia di organizzare una festa.

Performante e comodo da trasportare, ha una pratica maniglia integrata, una batteria che garantisce fino a 24 ore di autonomia e la certificazione IP67, che certifica la resistenza all’acqua e alla polvere, lo rendono ideale per godere della propria musica preferita all’aperto.

Entrambi i modelli possono essere controllati tramite l’app XBOOM per personalizzare l’equalizzazione e aggiungere effetti DJ, creando sempre un’atmosfera incredibilmente coinvolgente.

Inoltre, hanno un impatto ambientale ridotto perché sono certificati ECV (Environmental Claim Validation) da UL, perché parzialmente realizzati con plastica riciclata, e certificati Eco Product da SGS, perché imballati in cellulosa di carta riciclata.