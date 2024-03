Pasqua 2024, le decorazioni per addobbare casa in modo originale

Di solito è il Natale che ispira decorazioni di ogni tipo per quel che riguarda la casa che viene addobbata in modo da creare un’atmosfera più gioiosa e magica possibile. La Pasqua però non è da meno e può essere lo spunto per aggiungere dettagli colorati e festosi in ogni ambiente, così da enfatizzare ancora di più il momento speciale.

Ci vuole davvero poco per addobbare la propria abitazione e visto che mancano pochi giorni alla festa, è arrivato il momento di pensare alle decorazioni, colori e dettagli su cui puntare. Da dove si comincia? Il primo spunto ha molto in comune con una tradizione natalizia.

Con la ghirlanda non si sbaglia mai

Basta una ghirlanda e subito si entra nel mood pasquale. Con questa decorazione si può addobbare qualsiasi angolo della casa, ovviamente focalizzando l’attenzione sui particolari che fanno pensare immediatamente a questa festività. Ecco allora che fiocchi e coniglietti sono un must, per non parlare dei fiori. Gli appassionati del fai da te non avranno che l’imbarazzo della scelta, ad esempio si possono sfruttare i pirottini che di solito si usano per i dolci per dar vita a una ghirlanda originale e festosa. In alternativa, i gusci delle uova sono utili per far trionfare uno dei simboli della Pasqua.

La magia dell’albero della Pasqua

Il suo nome è romantico come non mai e non può di certo mancare in casa quando arriva la Pasqua. L’albero della vita vanta una tradizione antichissima e si può riproporre anche in versione ridotta per addobbare la tavola. Le tonalità su cui puntare non possono che essere quelle della primavera, dunque soprattutto i colori pastello come il rosa cipria e il giallo canarino, poi ci si può sbizzarrire con confetti, uccellini, fiocchetti e di nuovo piccole uova per dare l’idea dei rami e dei fiori.

Un centrotavola originale

Sempre a proposito della tavola da addobbare durante il periodo pasquale, non si può proprio rinunciare a un centrotavola dai dettagli in tema. La soluzione più versatile è quella della tipica alzata per torte: è sufficiente decorarla con un po’ di paglia finta per poi arricchirla con uova di cioccolata, uova di zucchero e - perché no? - uova colorate. La realizzazione è davvero velocissima e può essere un modo originale per presentare i dolci, una volta terminato il pasto.

Come decorare le finestre a Pasqua

Un altro effetto assicurato è quello delle decorazioni pasquali da appendere alle finestre. Con la luce del giorno saranno ancora più belle e non ci vuole molto per creare questi addobbi. Invece delle tende, infatti, si può optare per delle ghirlande, magari di carta e che riproducono dei coniglietti, uno dei tanti simboli di questa festa. In questo caso è sufficiente usare un filo che va da un lato all’altro della finestra, così da appendere le varie decorazioni (pulcini, uova e fiori sono le altre opzioni possibili).

Colombe decorative

Non si può dimenticare uno dei dolci che non manca proprio mai quando la Pasqua entra nel vivo, la colomba. La si può prendere come “modello” per creare delle decorazioni in legno, da usare poi come segnaposto a tavola oppure da appendere all’albero pasquale. Si possono scegliere a piacimento le dimensioni, i materiali e i colori, magari con l’aggiunta di nastrini e fiocchi che assicurano un risultato ancora più magico.