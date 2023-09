Dentro la sensazionale villa saudita da 170 milioni di dollari progettata per Cristiano Ronaldo

Sul campo da calcio è un campione assoluto, ma anche in quello immobiliare non scherza. A 38 anni Cristiano Ronaldo non vuole proprio saperne di interrompere la sua brillante carriera sportiva: dopo aver vinto campionati, Champions League e palloni d’oro a profusione, l’asso portoghese si è stabilito in Arabia Saudita, ennesima parentesi calcistica in cui si sta dimostrando ancora una volta un atleta di valore.

Visto che ha deciso di trasferirsi nel paese asiatico, è cresciuto a dismisura l’interesse nei confronti della casa in cui abita. Attualmente Ronaldo ha deciso di vivere in 17 suite del lussuoso albergo “Four Seasons” di Riad, una residenza provvisoria da 285mila euro al mese. Un costo considerevole, tanto che gli architetti dello studio “Mansionisti” hanno sfruttato l’intelligenza artificiale per progettare la villa saudita in cui il calciatore potrebbe trasferirsi in maniera definitiva. La concept house che hanno ideato sembra fatta su misura per CR7 e la sua famiglia. Curiosi di conoscerne tutti i dettagli?

La villa da aggiungere alla collezione di case di CR7

La villa progettata con l’Intelligenza Artificiale, ha uno stile che richiama l’architettura del posto, ma riesce a mixare bene sia il design classico che quello moderno.

L’ampio ingresso, ad esempio integra gli elementi tipici sauditi come le due enormi scalinate che portano ai piani superiori a quelli contemporanei. Questi ultimi sono rappresentati in pieno dall’immenso lampadario che ricorda un iceberg e che brilla grazie ai dettagli in cristallo.

Anche quando sta a casa, Ronaldo non abbandona mai la sua passione, per questo è stata progettata per lui una sala giochi con un’enorme schermo per seguire le partite comodamente su delle comodissime poltrone. Non solo calcio, per intrattenersi con gli amici c’è anche un tavolo da biliardino al centro della stanza.

Sappiamo tutti, poi, che Cristiano Ronaldo è molto attento alla forma fisica, per questo nella sua dimora ideale non può mancare una palestra, con una serie di tapis roulant per allenarsi in compagnia ammirando il paesaggio grazie alle finestre a tutta parete.

Nel caso in cui avesse voglia di rilassarsi, i designer hanno pensato per lui e la famiglia una sala relax con una vasca realizzata interamente in oro.

L’esterno è altrettanto lussuoso, infatti la concept house include differenti punti relax disposti a differenti altezze, compresa una piscina a sfioro olimpionica. Quando le temperature si fanno bollenti, secondo gli architetti, Ronaldo e la sua famiglia possono comunque fare un tuffo nell’impianto coperto con chaise longue e finestre lavorate nel tipico stile saudita, ideali per creare un ambiente raccolto e rilassante.

Dopo il calcio, la seconda passione di Ronaldo sono le macchine, tanto da aver una vera e propria collezione. Nella villa creata dall’intelligenza artificiale gli architetti hanno riservato un posto ai suoi bolidi vicino al vialetto. Visto che quando si tratta di progettare e di volare con la fantasia tutto è lecito, i designer hanno aggiunto anche una schiera di Ferrari al già ampio patrimonio di macchine del calciatore portoghese.

I problemi immobiliari di Ronaldo

Il Portogallo è proprio la nazione che in questo momento sta dando un po’ di grattacapi al campione. Non si tratta della nazionale di calcio, dove la sua presenza è assicurata, ma di un altro investimento immobiliare. L’ex stella del Real Madrid circa tre anni fa ha deciso di costruire una villa a Lisbona, che richiederà ancora un anno di lavoro. A preoccuparlo non sono le tempistiche, ma i vicini che non fanno altro che lamentarsi del rumore e dei disagi dovuti alla costruzione. Un motivo in più, oltre alla bellezza del progetto, per decidere di costruire la sua prossima casa in Arabia Saudita.