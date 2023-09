Case strane nel mondo: gli edifici costruiti per fare un dispetto

I rapporti con i vicini, i familiari o gli ex non sempre sono facili, liti e rancori possono rendere tesi i rapporti. Se il più delle volte si cerca di porre fine alle controversie attraverso il dialogo, in alcuni casi non è sufficiente e si mette in campo addirittura la casa.

Quella che da sempre è considerata il nostro luogo di rifugio in cui stare bene, in alcuni casi diventa lo strumento di piccole vendette particolari. In giro per il mondo ci sono edifici nati proprio da un dispetto e in molti casi diventati delle architetture davvero singolari. Scopriamo dove si trovano le case più pittoresche del pianeta.

Una lite tra fratelli è all’origine dell’edificio più stretto di Beirut

Non sempre scorre buon sangue tra fratelli e la testimonianza più evidente la si può ammirare a Beirut, la capitale del Libano. È qui infatti che sorge la casa più stretta della città, costruita negli anni ’50 con l’intento del proprietario di rovinare la vista sul mare al fratello. L’edificio infatti, anche se è largo appena 60 cm, impedisce al palazzo adiacente di poter ammirare il panorama.

Una lotta per l’eredità e una casa minuscola

Rimanendo sulle controversie familiari, è rimasta storica quella tra due fratelli risalente alla seconda metà dell’800. A scatenare il litigio è stata un’eredità contesa. Mentre uno dei due fratelli era impegnato nella guerra civile americana, l’altro stava costruendo una villetta sul terreno del padre, occupandone i tre quarti, convinto di esserne l’unico erede. Tornato dal fronte, decise di vendicarsi “dell’errore” edificando una casa di quattro piani sul terreno rimanente. Il risultato? Non solo la casa ha bloccato la luce e la vista alla villetta, ma oggi è una delle abitazioni più amate di Boston.

La casa isolata come vendetta per il divorzio

I divorzi possono essere lunghi e complicati, lo sa bene un uomo del Massachussetts che per ottenere lo scioglimento del matrimonio con la moglie ha accettato tutte le sue condizioni: la costruzione della replica esatta della casa che hanno condiviso per anni. Visto che la donna non aveva specificato dove dovesse essere realizzata la villetta, l’ormai ex-marito ha pensato bene di farlo sulla spiaggia di Plum Island, Newburyport. Un luogo isolato, circondato da saline, ma senza acqua corrente. Realizzata nel 1925 ancora oggi è in piedi, ed è diventata l’attrazione del posto tanto che è partita una campagna per evitare che cada in rovina.

Un grattacielo ingombrante

Ancora una delusione d’amore sta dietro alla realizzazione dell’edificio Kavanagh, costruito nel 1936 a Buenos Aires. Il palazzo con i suoi 33 piani per molto tempo è stato considerato l’edificio più alto del Sud America ed è nato per volontà di Corina Kavanagh. La donna era una milionaria di origine irlandese che aveva fatto fortuna con gli investimenti immobiliari. Innamoratasi di un membro della famiglia aristocratica Anchorena, il loro amore naufragò per colpa dei parenti che disapprovavano la relazione di uno dei loro figli con una donna di origini non aristocratiche. Corina quindi realizzò la sua vendetta innalzando il grattacielo tra il palazzo degli Anchorena e la loro chiesa privata, così da impedirgli per sempre la vista sul luogo di culto.

Un divorzio agrodolce e la casa a forma di torta

La torta rappresenta il dolce con cui gli sposi culminano il loro matrimonio in modo romantico e soprattutto gustoso. Ma questa prelibatezza da pasticceria ha anche ispirato una donna appena divorziata dal marito. L’accordo tra la coppia è stato alquanto singolare: all’uomo è stata assegnata l’abitazione in cui avevano abitato fino a quel momento, mentre la signora si è dovuta accontentare del giardino. Per ripicca, quindi, la protagonista di questa storia ha costruito sul terreno che le è stato concesso un edificio che riproduce fedelmente una fetta di torta: è larga appena 1,4 metri e presenta una sola stanza, ma di sicuro ha reso meno amaro il divorzio della coppia.

L’edificio di San Francisco nato per una ripicca

Le liti e i dispetti che hanno fatto sorgere le case più pittoresche del mondo non hanno epoca e si può scovare un caso curioso tornando indietro di oltre un secolo. Nel 1908, in occasione dell’espansione residenziale di San Francisco e dell’area della Baia, un falegname venne privato di gran parte del suo terreno, circa due terzi per la precisione. La vendetta fu servita con il più classico dei “piatti freddi”: l’uomo, infatti, sfruttò al massimo la striscia di terra che gli era rimasta (tre metri di larghezza e 16 di lunghezza) per costruire un’abitazione di dimensioni ridotte.