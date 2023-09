Tendenze casa autunno 2023: spazio ad arredi dalle linee avvolgenti e materiali caldi

Con l’arrivo dell’autunno è tempo di fare il cambio di stagione, questo concetto non vale solo per il guardaroba ma anche per la casa e in particolare per l’arredamento. Non è detto che il vostro appartamento debba rimanere sempre uguale nel corso dell’anno, potete inserire piccoli dettagli che prendono spunto dalla stagione in corso e avere un ambiente di design, sempre attuale.

L’autunno con i suoi colori e materiali è fonte di ispirazione e di idee creative che rispecchiano in pieno la vostra personalità. Vediamo le tendenze di arredamento che renderanno casa calda e pronta ad accogliere la stagione più fredda.

La palette dei colori si ispira al foliage

L’autunno è il periodo dell’anno in cui la natura si trasforma, gli alberi cambiano colore e avviene il meraviglioso fenomeno del foliage che porta la città e le aree verdi ad avere una palette di colori calda e piena. Perché non ricreare lo stesso effetto anche in casa? I colori della terra sono dominanti: l’arancione, il bronzo e il verde oliva sono un must have.

Ma tra le nuance che domineranno l’autunno 2023 ci sono quelli che prendono spunto dalle spezie come il rosso intenso della paprika e il giallo oro della curcuma. Due colori che combinati insieme restituiscono un ambiente elegante e raffinato. Non c’è bisogno di cambiare tutta la tappezzeria, potete utilizzarli sfruttando i copriletto, i cuscini dei divani e perfino gli asciugamani.

I materiali in autunno diventano morbidissimi

Con l’arrivo dell’autunno le temperature si abbassano, avete voglia di trascorrere più tempo in casa e soprattutto di essere accolti da un “caldo abbraccio” quando rientrate. Beh, quest’anno lo stile cozy è il protagonista assoluto delle nuove tendenze autunno 2023. I tessuti sono ultra morbidi e soprattutto sostenibili. Le coperte in lana sul letto e sul divano si alternano a mobili in legno, decorazioni in rattan e oggetti in terracotta.

Il ritorno alla natura è chiaro anche nelle stampe che richiamano decori floreali e nelle piante stesse che con i loro colori diventeranno un vero e proprio elemento d’arredo.

La cosa certa è che stanno bene sia in un ambiente moderno che classico, perché la regola di questo autunno è sovrapporre e stratificare.

Dividere gli spazi e creare continuità con le curve

Che sia grande o piccola, gli spazi in casa devono essere ben divisi perché questo consente di ottimizzare la superficie a disposizione e realizzare un ambiente funzionale. Per farlo basta poco e le tendenze autunno 2023 puntano tutto su librerie, scaffali e console da posizionare nei punti strategici.

Se avete intenzione di rinnovare casa o cambiare qualche mobile è arrivato il momento di puntare su silhouette e design curvi che andranno bene tutto l’anno perché rientrano nell’idea di creare un appartamento più accogliente.

Se non volete cambiare gli arredi, una soluzione è quella di ricorrere a pattern con righe ondulate che creano lo stesso effetto avvolgente.

Effetto layering nell’illuminazione

Per anni considerata solo funzionale, l’illuminazione nel corso del tempo è entrata a far parte integrante dell’arredamento diventando un elemento di design. Le tendenze autunno 2023 la vogliono stratificata scegliendo materiali, forme differenti e punti luce che si mixano tra di loro. Dalle applique, alle piantane, fino ai lampadari, l’importante è ricreare un’atmosfera intima.

La combinazione tra stile industrial e art déco

Come avete visto le tendenze casa autunno 2023 si basano su materiali e colori che provengono direttamente dalla natura. Lo stesso spirito lo si ritrova nell’art déco che fa propri i motivi jungle, materiali di velluto in oro e bronzo e infine, le piante.

Lo stile industrial è uno dei più gettonati negli ultimi anni e anche questo inverno non abbandonerà la vostra casa, ma sarà presente in maniera meno accentuata. Accanto a materiali di metallo, ci sono decorazioni in pelle e velluto per un risultato urban e con accenni retrò.