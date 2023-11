The Crown: entriamo nelle case e nei palazzi della serie tv in attesa della sesta stagione

The Crown arriva sugli schermi italiani il 16 novembre con la sesta e ultima stagione. Una delle serie più amate è giunta ormai al capolinea dopo aver accompagnato nella costruzione della storia dei Windsor con trame articolate e drammatiche. Non è stata solo la capacità di riportare in vita il passato a fare della serie una del più seguite sulla piattaforma Netflix, ma anche le location. Ogni luogo, in particolare le case, sono state scelte con cura perché anche quelle che nella realtà sono dimore signorili, dovevano incarnare lo sfarzo e l’eleganza dei palazzi della famiglia reale.

Ripercorriamo tutte le residenze presenti nella serie dalla prima alla sesta stagione.

The Crown 1, gli interni ricreati di Buckingham Palace

La prima stagione inizia con la morte di re Giorgio, il padre di Elisabetta cha da quel momento diventa la nuova regina d’Inghilterra. La maggior parte della stagione è incentrata all’interno di Buckingham Palace che per l’occasione è stata sostituita dalla Lancaster House, una residenza sontuosa in stile neoclassico che ricorda molto l’eleganza e la sfarzosità del palazzo reale. Gli esterni, invece, sono stati ricostruiti utilizzando la facciata dell’Old Royal Naval College, che grazie alle sue numerose file di colonne, ricorda molto la dimora londinese.

The Crown 2, politica e viaggi di Stato

La seconda stagione si concentra soprattutto su aspetti politici che vedono coinvolti la regina Elisabetta come la crisi di Suez. Mentre il principe Filippo è impegnato in viaggi di stato in Sudafrica. Proprio qui è concentrata la maggior parte delle riprese della stagione.

The Crown 3: tra Casa Bianca e castello di Windsor

Con la terza stagione di The Crown siamo negli anni ’60 e ’70 e una delle trame che tiene banco è la fine del matrimonio tra la principessa Margaret e Lord Snowdon. La coppia presenzia ad alcuni eventi negli Stati Uniti come rappresentanti della corona e per ricreare la Casa Bianca è stata utilizzata la Hylands House, una villa circondata dal verde di un grande parco, anche in questo caso in stile neoclassico.

Nella terza stagione, poi, avviene il primo incontro tra Carlo e Camilla e il Castello dei Windsor viene ricreato in un altro edificio, il Castello di Belvoir. La facciata ricorda quella della dimora dei reali, mentre l’interno con arredi sfarzosi e classici è la ricostruzione perfetta dello stile regale.

The Crown 4 e l’arrivo di Diana e Margaret Thatcher

Forse è stata una delle stagioni più attese perché oltre a Diana è presente anche Margaret Thatcher. La lady di ferro, come è stata soprannominata nel corso degli anni, aveva spesso udienze private con la regina che vengono ricostruite nel palazzo di Wrotham Park, nell’Hertfordshire.

Prima del matrimonio, Diana vive a Clarence House e gli interni sono stati girati nella High Canons House, sempre nell’Hertfordshire. I novelli sposi dopo il matrimonio vanno a vivere in realtà a Kensington Palace, che nella serie è stata sostituita da due location, Harefield Grove a Hillingdon e Brocket Hall, vicino a Welwyn Garden.

Anche per la casa in campagna di Diana e Carlo c’è stata una grande attenzione nei confronti delle ricostruzioni perché la vera tenuta di Highgrove viene rimpiazzata sulla pellicola dalla Somerley House nell’Hampshire.

The Crown 5 e la morte della principessa Diana

La storia riparte dal punto in cui si era conclusa nella stagione precedente. The Crown 5 approfondisce quello che accade ai membri della casa reale nel periodo compreso tra il 1991 e il 1997, dalla separazione di Diana e Carlo dopo anni di battaglie e controversie, fino alla presenza sempre più ingombrante di Camilla Parker Bowles.

È anche la stagione in cui compare Dodi Al-Fayed al fianco di Lady D. Una delle location principali è la tenuta di Ardverikie House, nell’Inverness-shire, in Scozia. Ha un aspetto quasi minaccioso e sorge in riva a uno splendido lago. I fan più attenti di The Crown si saranno accorti che la biblioteca, il salotto e le scale di questa tenuta sono ben presenti nei vari episodi per ricostruire Balmoral.

Per mostrare gli appartamenti di Kensington Palace in cui Diana si rifugiò subito dopo la fine del suo matrimonio, è stata sfruttata la tenuta di campagna di Brocket Hall, nell'Hertfordshire, costruita nel 1760 e con gli inconfondibili mattoncini rossi che la accomunano all’altro palazzo.

The Crown 6: molte delle location ritornano

Nella sesta stagione di The Crown molte delle location delle case sono destinate a ritornare, ma fa la sua comparsa per la prima volta la Dartmouth House a Mayfair. L'edificio dallo stile georgiano, poco lontano da Berkeley Square, è il set usato per ricostruire l'Hôtel Ritz a Parigi.