Ricordate il film “Il ragazzo di campagna”? La casa di Artemio è in vendita

Ci sono molti film che hanno fatto la storia della cinematografia italiana e tra questi un vero e proprio cult è “Il ragazzo di campagna”, interpretato da Renato Pozzetto che veste i panni del protagonista Artemio. L’attore ottantenne con la sua straordinaria vena comica è riuscito a calarsi alla perfezione nei panni di un ingenuo campagnolo che si trasferisce dalla provincia alla Milano da bere per cambiare vita e cercare fortuna. Se le battute del film sono ormai memorabili, tanto da avere persino una pagina Facebook dedicata e attivissima, la casa in campagna in cui viveva proprio Artemio per anni è stata luogo di pellegrinaggio da parte di numerosi fan.

A distanza di quasi quarant’anni dal film che è datato 1984, c’è una buona notizia per i cultori della pellicola: il casale è stato messo in vendita per 380.000 mila euro, un vero affare per chi vuole scappare dal traffico cittadino e rifugiarsi in un luogo circondato dalla natura.

Il famoso casale a pochi chilometri da Milano

Casa Badò, questo il vero nome del casale reso celebre da “Il ragazzo di campagna” subito dopo l’uscita del film è stata spesso oggetto di inevitabile curiosità da parte dei fan che in molti casi hanno deciso di recarsi direttamente sul posto. Non a caso ormai questa dimora è conosciuta come “Casa di Artemio”. Nonostante si trovi in un contesto naturale, non è difficile da trovare. Si trova infatti a circa un’ora da Milano all’interno del Parco del Ticino, in località Crespi. Costruita nei primi anni del Novecento, dopo un’iniziale boom di visite questa casa è caduta nel dimenticatoio e per molti anni nessuno l’ha abitata. Solo nel 2011 l’attuale proprietaria ha deciso di rimetterla in sesto e realizzare una ristrutturazione totale, mantenendo però intatte le caratteristiche e gli arredi visti nella pellicola.

Un casale dallo stile rustico

La proprietà si estende su un terreno di 5.305 metri quadri, in parte occupati dai boschi del Parco del Ticino, mentre il casale è grande 206 metri quadri, di cui ben 173 sono interni.

La dimora, infatti ha un soggiorno, una camera da letto, una cucina abitabile, uno studio con cabina armadio e soppalco, uno sgabuzzino e il bagno. Lo stile rustico si estende in tutta la villa ed emerge in modo chiaro in alcuni elementi come le travi a vista e il pavimento in cotto, oltre agli arredi in stile classico.

La parte esterna, invece, ha un bellissimo portico coperto da un glicine. Gli amanti degli animali e in particolare dei cavalli, saranno felici di sapere che all’interno della proprietà c’è un box proprio per loro, oltre a una selleria con tanto di bagno, cucinotto e una stufa, ambienti che possono essere riconvertiti anche in una dependance per gli ospiti. All’interno del giardino, infine, è presente una legnaia con un locale sottostante e un box auto. I contadini che aspettano con trepidazione l’arrivo del treno, il risveglio infreddolito di Artemio e i suoi inconfondibili “tac”: non lo si può negare, chiunque diventerà nuovo proprietario di questo casale avrà la sensazione di rivivere ogni giorno queste scene che hanno reso indimenticabile “Il ragazzo di campagna”.