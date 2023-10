Shakira e Piquè ancora “insieme”? La colpa è di una villa

Lei è una nota cantante conosciuta in tutto il mondo, lui è uno dei calciatori più famosi della Spagna e non solo, campione del mondo e d’Europa: di chi stiamo parlando? Di Shakira e Piquè che negli ultimi mesi hanno fatto parlare di sé più che per i successi, per la fine turbolenta del loro matrimonio.

I due dopo dodici anni di nozze e due figli si sono lasciati definitivamente, ma come succede spesso in questi casi ci sono ancora delle questioni in sospeso (non stiamo parlando delle ultime discusse canzoni dell’artista colombiana), in particolare la casa in cui la coppia ha vissuto a lungo.

I due hanno ancora in comune un complesso formato da tre case in una delle zone più esclusive di Barcellona, la Esplugues de Llobregat nel quartiere di Pedralbes. Dopo un anno dalla messa in vendita, infatti, ancora non hanno trovato un acquirente che voglia acquistare queste dimore e viverci. Vediamo meglio la casa dove hanno vissuto la cantante e l’ex calciatore.

La casa principale

L’abitazione principale è stata costruita nel 2012 e progettata dall’architetto catalano Mireia Admetller. Grande circa 3.800 mq è stata acquistata dalla ex coppia per circa 5,9 milioni di dollari. La palazzina con un design modernista ha una vista mozzafiato sulla città e si sviluppa su più piani: tre sopraelevati e due sotterranei.

Oltre alle sette camere da letto (quella matrimoniale dotata di spogliatoio e bagno privato), due cucine, una palestra privata e una sala giochi, la struttura comprende anche la cantina e il garage. Il design interno riprende quello che è lo stile realizzato dall’architetto catalano con ampi spazi inondati di luce naturale grazie alla ampie finestre. A renderla ancora più luminosa, poi, ci sono gli arredi sul bianco e il parquet chiaro. All’esterno, invece, c’è una piscina coperta e numerose terrazze per ammirare gli scorci circostanti.

Le altre due dimore

Come abbiamo detto, il complesso è formato da altre due abitazioni. Una si trova nella parte opposta del giardino ed è collegata alla casa principale tramite un ascensore. Qui in passato hanno alloggiato i genitori della cantante colombiana ma anche gli ospiti della coppia. Oltre alle camere nell’appartamento ci sono uno studio di registrazione, una palestra e un campo da calcio. Anche questa villa è dotata di terrazze da cui, oltre ad ammirare le bellezze della città, si poteva vedere la casa dei genitori di Piqué al di là del muro della proprietà.

I due, poi, avevano deciso di acquistare un terzo immobile per ristrutturarlo e unirlo alla villa principale, un progetto che però è rimasto in sospeso a causa della separazione della coppia.

È possibile assicurarsi le tre ville insieme per 15 milioni di euro, oppure solamente le due case principali per 11,9 milioni di euro. Un vero e proprio affare vista la bellezza delle case e della zona in cui si trova la tenuta.

Il patrimonio immobiliare di Shakira

La casa a Barcellona, non è l’unica proprietà di Shakira. La cantante nel 2001 ha acquistato una villa di più di 700 metri quadrati a Miami per poco meno di 3 milioni di dollari. L’edificio comprende sei camere da letto e otto bagni, un grande salone con la sala pranzo e una sala fitness. Il design in questo caso riprende quello della proprietà di Barcellona, un total white con arredi moderni. Anche se dopo la separazione l’artista ha deciso di trasferirsi in Florida con i figli, la villa è stata messa in vendita da alcuni anni, ma ancora non è stato trovato un acquirente.

Il vero affare immobiliare di Shakira, però, è l’isola privata alle Bahamas, diventata di sua proprietà nel 2011 insieme al cantante Roger Waters dei Pink Floyd e al cantante spagnolo Alejandro Sanz. Costata circa 15 milioni di dollari, i tre cantanti hanno scelto di realizzare hotel di lusso, condomini e campi da golf. L’isola, poi, è caratterizzata da cinque spiagge di sabbia bianca ed è immersa in un paesaggio tropicale reso unico da cascate, baie e lagune.