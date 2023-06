In affitto la villa in cui Walt Disney ha creato molti dei suoi capolavori

Potete immaginare il luogo più meraviglioso della Terra, ma serviranno sempre le persone perché il sogno diventi realtà. Walt Disney, l’ideatore di tanti personaggi animati ancora oggi amatissimi, ne era convinto più che mai, ma nel suo caso si può dire che per concretizzare un sogno è servita anche la giusta location. In particolare, l’inventore di Topolino, di “Biancaneve” e “Cenerentola” si è fatto ispirare per i suoi capolavori da una casa di Los Angeles in cui ha vissuto per circa 18 anni.

Proprio questa villa può essere ora affittata per 40mila dollari al mese, un vero e proprio sogno a occhi aperti per immergersi nell’atmosfera che ha permesso a Disney di mettere nero su bianco tantissime storie incredibili.

Una dimora incantevole e immersa nel verde

La casa sorge in uno dei quartieri più esclusivi della città californiana, Los Feliz, e ha una tipica impostazione francese per quel che riguarda la sua architettura. È stata ribattezzata Disney's Storybook Mansion, o Storybook Cottage e lo stesso Disney ha vissuto in queste stanze, ben 2mila metri quadri con quattro camere da letto e cinque bagni, dal 1932 al 1950. Sono stati forse gli anni più intensi per il celebre disegnatore, quelli in cui ha ideato cartoni immortali come “Pinocchio”, “Fantasia”, “Dumbo”, fino ad “Alice nel paese delle meraviglie".

L’affitto è stato deciso da quello che è l’attuale proprietario, il regista kazako Timur Bekmambetov. Nella dimora sono presenti anche un vialetto, un parcheggio per dieci autovetture e un ingresso dalla inconfondibile forma rotonda.

Ma cosa si può ammirare esattamente all’interno? Il primo ambiente è il soggiorno a due piani, con il legno che la fa da padrone, un elegante camino e le finestre originali, le stesse aperte e chiuse chissà quante volte da Walt Disney. Il panorama su Los Angeles è mozzafiato e lo si può scrutare romanticamente anche dalla piscina di cui è dotata questa villa.

La sala da pranzo è impreziosita da un soffitto dipinto e dalle travi intrecciate, senza dimenticare la cucina abitabile. Tradizione sì, ma anche richiami continui al lavoro di Disney, come ad esempio l’home theater in cui il disegnatore americano guardava le proprie creazioni prendere forma. La tecnologia moderna ha preso il sopravvento, ma si intravede ancora quella che ha accompagnato Walt Disney nel suo percorso artistico.

Uno sguardo al piano superiore

Il piano superiore non è da meno. La suite si presenta di ampie dimensioni ed è forse il bagno l’ambiente che attira maggiormente l’attenzione. Il lavabo è doppio, con la doccia occupa parecchio spazio, insieme alla vasca, il tutto decorato con piastrelle d’epoca.

In questo piano superiore, poi, è presente una camera con soffitti a volta, oltre all’ex portico che può essere sfruttato come pratico ufficio o come sala hobby.

Il relax, poi, è assicurato dai giardini curati nel minimo dettaglio in cui si può passeggiare circondati dal verde che offre anche un fresco riparo dalle temperature calde tipiche di una città come Los Angeles.

In poche parole è una villa da sogno e proprio di sogni Walt Disney si è sempre saputo intendere, riuscendo a creare storie che ancora oggi fanno appunto sognare chiunque.