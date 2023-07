I migliori ristoranti sulla spiaggia ora li trovi grazie ad una nuova app

È il momento dell’anno più propizio per arrivare sul mercato (e sugli smartphone), un luglio rovente: si chiama Cucinamare l’app che recensisce e mappa i migliori stabilimenti balneari italiani, disseminati sui quasi 8.000 kilometri di spiagge. Ce la racconta il suo ideatore, Antonio Boco, editor di guide di ristoranti ed esperto di vino e olio, che per l’app ha collaborato con il collega Fabio Starnini.

Come funziona Cucinamare

Si scarica gratuitamente e si apre con una mappa dell’Italia punteggiata di tantissime referenze: sono quasi 200 per il lancio, ma Antonio annuncia: “sarà un lavoro continuamente aggiornato. Per sua natura volendo anche più difficile di quello di una guida perché si tratta di attività stagionali, bisogna lavorare sul tempo”. È possibile muoversi all’interno dell’app filtrando per regioni, oppure per i ristoranti nelle vicinanze, infine semplicemente cliccando e facendosi ispirare dalla mappa. Ci sono diverse tipologie di icone che indicano le attività: quella di stabilimento balneare con ristorante annesso, quella di ristorante e stabilimento con gestione separata, quella di ristorante su spiaggia libera, quella di ristorante di alta cucina sul mare, per chiudere poi con i trabocchi. Per ogni attività è presente una scheda con indirizzo, riferimenti di telefono e contatti web, poi una recensione sul mangiare, il bere e la spiaggia. Si finisce con una dettagliata scheda con i prezzi, le info di servizio (fa aperitivo? È aperto tutto l’anno? Serve anche la colazione? Accetta gli animali?). Insomma una mappatura intelligente e completa di un patrimonio ristorativo italiano.

I migliori ristoranti e stabilimenti sulla spiaggia

“La regola che ci siamo dati, per semplificare, è di inserire ristoranti che non siano frapposti alla spiaggia neppure da una strada” spiega Antonio a CiboToday, sottolineando che i posti devono essere proprio sul mare, non nelle vicinanze. Da qui il panorama è molto eterogeneo, e si apre a ristoranti e stabilimenti con diverse identità imprenditoriali, ristoranti di un certo livello (magari anche raccomandati dalla Guida Michelin) che si trovano sulla spiaggia, fino ai trabocchi. “La maggior parte sono negli stabilimenti balneari. Per un motivo storico ci siamo accorti che questa tipologia di locale è tipicamente italiana. Però a seconda dei luoghi cambiano anche forma. La Sardegna è molto diversa dalla Romagna. Insomma una storia di identità ma anche di diversità. Ci siamo intanto resi conto che sulle spiagge italiane stava succedendo qualcosa. Da una ristorazione sbrigativa e magari di basso livello, a una situazione che sta cambiando molto velocemente con ristoranti interessanti aperti dalla mattina fino alla sera, con carte dei vini e dei cocktail che non hanno nulla da invidiare ai migliori ristoranti italiani”.

Com’è nata l’app Cucinamare

È circa tre anni fa che Antonio e la sua squadra cominciano a mettere il naso nel mondo degli stabilimenti. C’è poi una piccola redazione composta da Marina Ciancaglini, Amelia De Francesco, Fabio Starnini, Luciana Squadrilli e Michela Zepparelli a lavorare sulle singole località. A loro si aggiungono i collaboratori Salvatore Cosenza, Valentina Di Camillo, Guglielmo Gigliotti, Eleonora Guerini, Alfonso Isinelli, Pierpaolo Penco, Alessandra Tibollo ed Eugenia Torelli. Oltre a tutti gli advisor locali. “Siamo partiti con 180 locali, questo vuol dire una selezione molto radicale. Abbiamo messo solo i locali di cui siamo innamorati e che consiglieremmo agli amici”. E la distribuzione? “La costa Adriatica ha una grande confidenza con questo tipo di ristorazione, anche per la sua conformazione. Prima di cominciare abbiamo ipotizzato che l’Emilia-Romagna avrebbe avuto un gran numero di attività. In corso d’opera Le Marche ci hanno davvero stupito. Sono nati tanti indirizzi di qualità da quelle parti”. Girando l’Italia sono venute fuori tantissime particolarità: “Da chi non ha un’offerta solamente marinara, per esempio, ma fa della pizza di livello, oppure ci sono posti quasi eccezionali, per esempio dove si arriva prenotando con una barchetta”. Insomma, c’è da divertirsi.

