Briatore sfida Sorbillo e annuncia: "Apro Crazy Pizza a Napoli"

Flavio Briatore annuncia su Instagram l'apertura di Crazy Pizza a Napoli. L'imprenditore spiega i motivi che lo spingeranno a far sbarcare la sua catena nel tempio della pizza, sfidando di fatto Gino Sorbillo, reo di aver criticato la sua pizza Vesuvio: "Apriremo un locale a casa sua, a Napoli, così ci confronteremo sullo stesso terreno. Ho visto che il maestro Sorbillo di Napoli ha fatto dei commenti sul nome della pizza che noi abbiamo chiamato "Vesuvio" in onore dei napoletani e della Campania. Lui dice che è sbagliato chiamarla “Vesuvio” perché non è di cultura campana. Volevo dire al professore che l'abbiamo chiamata così perché gli ingredienti sono: mozzarella di bufala di Paestum, provola affumicata dei monti Lattari, provolone del Monaco e pomodorini del “pinnòlo”. Si tratta di tutti ingredienti campani".

La sfida e l'annuncio

Briatore non risparmia neppure commenti negativi sulla pizza all'ananas che Sorbillo propone in alcuni suoi locali, per poi annunciare la prossima apertura di Crazy pizza a Napoli: "Mi chiedo: ma quando lui fa la pizza con le banane, ah no, erano ananas. A Napoli non ho mai notato la presenza di piante di ananas. Comunque ci fa piacere che Sorbillo ci guardi e commenti, la grande notizia è che noi apriremo “Crazy Pizza” a casa sua, così ci confrontiamo sullo stesso terreno. Dobbiamo sempre confrontarci con i più forti. Sorbillo è forte a Napoli, noi diventeremo fortissimi a Napoli. Ci vediamo al “Crazy Pizza Napoli”.