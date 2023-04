Il 16enne che ha accoltellato la madre per un video su Tiktok

È stato il vicino di casa a chiamare i carabinieri: "Fate presto la sta uccidendo". Così i militari nel pomeriggio di giovedì 13 aprile sono corsi in un appartamento di Savona dove un 16enne aveva tentato di accoltellare la madre prima di lasciarsi andare ad altri atti di vandalismo. Tutto per un video su Tiktok.

Secondo quanto ricostruito dai quotidiani locali il giovane per girare un video su TikTok e allestire, quindi, un set congeniale alle riprese, aveva iniziato a spostare mobili in casa suscitando il rimprovero della madre. È così scoppiato un violento litigio, che è presto degenerato quando è spuntato un coltello nelle mani del figlio. La donna è riuscita a schivare fendenti agli organi vitali potenzialmente mortali, ma è rimasta ferita a una mano e dovrà essere operata.

Il 16enne dopo l'aggressione e dopo aver messo a soqquadro l'abitazione, è fuggito in strada danneggiando due auto, tra le quali quella della madre. Successivamente, tornato a casa, è stato fermato dai carabinieri. Ora è in una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova: dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio e danneggiamento.