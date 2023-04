Accoltella la compagna e poi la porta in ospedale: fermato

Accoltellamento nel basso Salento. Giunge in ospedale, con una grave ferita all’addome provocatale da una coltellata, accompagnata dal marito, un 49enne di Melissano, lo stesso che dopo gli accertamenti dei carabinieri è finito ai domiciliari in casa dei suoi genitori. E' accaduto ieri, intorno alle 21.30, ma per fortuna, la vittima, una 41enne, che si trova nell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano, non è in pericolo di vita.

I medici hanno subito constatato come un fendente l'abbia raggiunta all'intestino provocandole una profonda lesione, tanto da sottoporla con urgenza a un intervento. Al termine dell'operazione, salvo complicazioni, la donna sarà tenuta sotto osservazione nel reparto di Chirurgia.

Immediata la comunicazione dell'episodio alle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia locale hanno raggiunto il presidio ospedaliero per avviare le indagini, ricostruire l'accaduto e risalire all'autore dell'accoltellamento.