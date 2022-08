Insulti omofobi e pietrate contro coppia dopo il Pride, 3 ragazzi puniti col Daspo urbano

Tre ragazzini sono accusati di essere gli artefici della violenta aggressione avvenuta a Bari, ai danni di una coppia, dopo il Pride. I fatti sono accaduti all'inizio di luglio nel parco Rossani e adesso per tre minorenni è scattato il Daspo urbano.

Secondo quanto ricostruito, una coppia di ragazzi non binary (termine che descrive situazioni in cui una persona non si riconosce – o non soltanto – nei due poli di genere maschio-femmina, ndr) sono stati insultati e poi sono stati bersaglio di una sassaiola. Uno dei due è stato ferito alla testa. Le indagini hanno portato sulle tracce di tre ragazzi non ancora diciottenni. Il questore per loro ha stabilito che per sei mesi "non potranno accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento del quartiere Carrassi di Bari".