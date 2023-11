Trovata l'ottava vittima dell'alluvione: il corpo trascinato per 15 chilometri

È stato ritrovato in un vivaio il corpo senza vita di Antonio Tumolo, disperso a Figline (Prato) a seguito dell'alluvione del 2 novembre scorso. Tumolo aveva 84 anni, di lui si erano perse le tracce mentre stava tornava a casa dopo essere andato in uno studio medico per una visita. Il bilancio delle vittime in Toscana sale quindi a otto. Non risultano altri dispersi.

Il cadavere di Tumolo era in un'area costeggiata da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena, corso d'acqua esondato giovedì scorso nella frazione dove l'anziano abitava. A vederlo è stato lo stesso vivaista mentre ripuliva l'azienda, a sua volta allagata. Il vivaio si trova a una considerevole distanza, circa 15 chilometri, da Figline così come a chilometri di distanza, a Galciana, era stata ritrovata all'indomani dell'alluvione l'auto accartocciata dell'84enne.

Nell'alluvione sono morti Antonino Madonia, 70 anni, e la moglie Teresa Perone, 65 anni. Tornavano in auto verso casa a Lamporecchio (Pistoia) quando sono stati travolti dalla furia delle acque. A Montemurlo, in provincia di Prato, l'esondazione del torrente Bagnolo ha provocato due vittime. Teresa Pecorelli, 84 anni, stava cercando di svuotare il suo appartamento dall'acqua quando ha accusato un malore. Alfio Ciolini, 85 anni, è stato trovato con la testa riversa nell'acqua, morto annegato, in una stanza della sua abitazione al pian terreno nella frazione di Bagnolo. Il pensionato aveva difficoltà di deambulazione. A Prato un uomo di 73 anni è rimasto folgorato nella sua casa di via Cantagallo mentre cercava di staccare la corrente elettrica. In provincia di Livorno è morta Giovanna Innocenti, 83enne livornese, ospite della casa di riposo privata "Il Molino" di Rosignano Marittimo. A Campi Bisenzio è morto Gianni Pasquini, 69 anni. La salma è stata ritrovata dai vigili del fuoco in un campo di mais vicino alla rotonda tra via Allende e via Michelucci.

Nella giornata di ieri, 6 novembre, è stato recuperato nel lago di Santa Croce il corpo di Walter Locatello, il vigile del fuoco che era disperso dal 2 novembre a Puos D'Alpago (Belluno). Quel giorno l'uomo era libero dal servizio ma aveva deciso di sistemare alcuni sacchi di sabbia per far fronte alla forte ondata di maltempo. Nel farlo, è caduto in un canale.

