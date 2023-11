Malore improvviso: bidella muore a scuola davanti agli studenti

Una tragedia improvvisa ha sconvolto le comunità di Caianello e Roccamonfina, in provincia di Caserta. Nella giornata di ieri, giovedì 9 novembre, è venuta a mancare improvvisamente Assuntina Simone, una collaboratrice scolastica di 54 anni, residente a Roccamonfina. La giornata era iniziata come tutte le altre, ma si è trasformata in un incubo quando Assuntina ha avvertito un improvviso malore. Le sue parole di richiesta d'aiuto, manifestando un forte mal di testa, hanno scosso i presenti, che hanno prontamente cercato di soccorrerla e confortarla. Tuttavia, la situazione è precipitata in modo rapido e drammatico, portando alla perdita di conoscenza della donna.

Il personale della scuola ha agito con prontezza, chiamando il 118 per richiedere un intervento medico d'urgenza. Nonostante l'arrivo celere dell'ambulanza, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La morte di Assuntina è stata constatata sul luogo, lasciando sgomento e dolore nella scuola e nell'intera comunità.

Le autorità competenti sono intervenute per avviare le procedure di rito. I militari dell'Arma della stazione di Vairano Scalo si sono occupati del caso, cercando di comprendere le circostanze legate a questa tragica perdita. La scuola elementare di Caianello e le comunità di Caianello e Roccamonfina piangono la perdita di Assuntina, una donna che ha lasciato un segno tangibile di affetto e professionalità, un vuoto che sarà difficile da colmare.

