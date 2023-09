Pescatori ubriachi si addormentano in auto e finiscono nel lago

Un incidente si è verificato nella notte in Valtiberina, nel laghetto alle cave del Tevere - nel comune di Anghiari - in cui ha perso la vita lo scorso luglio Ilie Daniel Botos. Un'auto, con a bordo con due persone di origine rumena, è finita nell'acqua, gli occupanti però sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente. E' stata comunque una notte di grande lavoro per i vigili del fuoco aretini, impegnati nelle ricerche di eventuali dispersi.

La ricostruzione dell'accaduto

Ieri, sabato 2 settembre, si era consumata una battuta di pesca sulle sponde del laghetto. Avevano partecipato tre uomini, che poi avevano deciso di passare la serata in riva allo specchio d'acqua, mangiando e, probabilmente, brindando. Essendosi fatto tardi, uno di loro, che aveva con sé una piccola tenda, si è accampato. Gli altri due si sono sistemati nell'auto per riposare. A quel punto, prima della mezzanotte, è avvenuto l'incidente. L'automobile posteggiata lungo lago sarebbe stata accidentalmente sfrenata ed è scivolata dentro lo specchio d'acqua. Le due persone a bordo sono però riuscite ad uscire dall'abitacolo prima che accadesse il peggio. È poi scattato l'allarme al numero unico 112.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Dopo una telefonata concitata, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando aretino. Il personale ha cercato di ricostruire l'accaduto con i presenti (uno dei pescatori, nel frattempo, si era allontanato), che tuttavia sono apparsi visibilmente alterati dall'alcol, quindi non del tutto attendibili. Così i vigili del fuoco, per scongiurare ogni possibile disgrazia, hanno trascorso la nottata alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate all'interno dell'abitacolo e poi a recuperare l'auto affondata. Le operazioni sono andate avanti da mezzanotte circa fino alle 5 di questa mattina, domenica 3 settembre. L'esito delle ricerche, effettuate anche con il personale subacqueo, è stato fortunatamente negativo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sansepolcro per accertamenti. La vettura è stata infine riportata in superficie.