Bimbo di 15 mesi ingerisce hashish: grave in ospedale

Un bimbo di 15 mesi è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Gemelli di Roma, dopo avere ingerito un pezzetto di hashish. Il piccolo è di Frosinone, portato all'ospedale locale è stato poi trasferito data la serietà del quadro clinico.

I genitori non hanno saputo fornire spiegazioni circa l'accaduto e adesso sull'episodio indaga la polizia. Sono stati avviati i controlli per capire in che condizioni il piccolo era cresciuto e come possa avere ingoiato la sostanza.

