Bimbo di due anni trovato senza vita dalla mamma

Scossa la comunità di Longare, dove sabato scorso 23 marzo un bimbo di 2 anni è morto in casa per cause ancora da accertare. La notizia è trapelata solo tre giorni dopo. A dare l'allarme la mamma dopo aver visto il piccolo privo di sensi per un probabile malore, racconta VicenzaToday. I sanitari del Suem, hanno cercato di rianimare il bambino ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri mentre la procura ha disposto l’autopsia per far luce sulle cause del decesso.