Cede griglia del marciapiede: bambina di 11 anni precipita nei sotterranei

Tragedia sfiorata nel palermitano. Una grata metallica nel parcheggio di un centro commerciale ha ceduto, facendo precipitare una bambina di undici anni nei locali sotterranei della struttura in viale Regione Siciliana nella zona di via Perpignano di Palermo. La ragazzina stava percorrendo le grate quando la griglia di metallo ha ceduto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che l'hanno recuperata e affidata ai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare la bimba, finita nei locali tecnici che si trovano sotto il negozio di elettronica, all'interno di una indiana profonda circa 5 metri e larga circa 60 centimetri.

Dopo aver proceduto alla immobilizzazione sulla barella, la piccola è stata affidata alle cure del personale 118. È intervenuta anche la polizia. Sono in corso le indagini per valutare le cause dell'accaduto.