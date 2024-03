Entra in galleria in autostrada e viene investito da un crollo di calcinacci

Momenti di paura per gli automobilisti in transito sul raccordo autostradale Avellino - Salerno quando, entrando in Galleria Montepergola, sono stati testimoni di un crollo di calcinacci che ha colpito una autovettura. È successo alle 20:30 di sabato 16 marzo. Per fortuna, i passeggeri sono stati risparmiati da gravi conseguenze fisiche, se non per un grande spavento che difficilmente dimenticheranno.

Polizia e Vigili del Fuoco di Avellino hanno interrotto il traffico in entrambe le direzioni al fine di consentire agli ingegneri dell'Anas di effettuare le necessarie verifiche strutturali: il traffico è stato dirottato alle uscite Serino e Solofra.