La coppia che ha organizzato 19 finti matrimoni tra italiani e stranieri

Coinvolta, secondo le accuse, in un giro di falsi matrimoni tra italiani e stranieri, per far ottenere ai primi soldi e ai secondi permessi di soggiorno, una donna è stata arrestata dopo sette anni di latitanza. La polizia l'ha trovata in un bed&breakfast in provincia di Avellino. Dopo qualche giorno, una 39enne marocchina è stata liberata per il tempo trascorso dai fatti, con le esigenze cautelari venute meno.

La donna è sotto processo a Nocera (Salerno), insieme al presunto complice italiano, per 19 finti matrimoni celebrati tra l'estero e Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Entrambi devono rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, attraverso la celebrazione di "matrimoni di comodo" e l'utilizzo di atti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti, con il fine di favorire l'ingresso nella comunità europea di cittadini extracomunitari clandestini, sempre secondo le accuse.

In ordine agli stessi fatti sono indagate altre 34 persone, di nazionalità italiana e straniera, tutte residenti in Cava de' Tirreni e in altri comuni limitrofi, coinvolte nelle attività illegali gestite dai due, ritenuti gli organizzatori dagli inquirenti.